SBK-Wintertests: Motocorsa Ducati geht Sonderweg

Eigentlich hatte sich Motocorsa, wie alle Ducati-Teams in der Superbike-WM 2022, für den Portimão-Test angemeldet, doch nun wird Pilot Axel Bassani auf einer anderen Rennstrecke die Saisonvorbereitung starten.

Im Mittwoch und Donnerstag dieser Woche absolvieren einige Teams der Superbike-WM 2022 in Jerez den ersten Wintertests in diesem Jahr, ein größerer Test findet dann Anfang Februar in Portimão statt. Auf der portugiesischen Piste waren unter anderem alle Ducati-Teams angemeldet, zudem das offizielle Testteam mit Danilo Petrucci sowie Pro Castro aus der Endurance-WM.

Doch überraschend zog Motocorsa Ducati seine Anmeldung für Portimão zurück. Teamchef Lorenzo Mauri buchte stattdessen vom 26. bis 28. Februar die Rennstrecke in Vallelunga für das diesjährige Roll-out. Erst beim Misano-Test Mitte März wird Pilot Axel Bassani auf seine Gegner treffen.

Die Gründe für diesen Sonderweg können vielfältig sein. Zum einen hat Bassani im Januar bereits einen privaten Test mit einer V4S in Portimão absolviert, zum anderen ist Vallelunga für das in Lurago D'Erba ansässige Team logistisch wesentlich leichter abzuwickeln. Statt 2400 km nach Portimão sind es bis zur Rennstrecke in der Nähe von Rom nur 600 km.

Bassani absolvierte 2021 seine Rookie-Saison in der Superbike-Kategorie und überzeugte bei seinem Heimrennen in Misano mit drei Top-7-Ergebnissen. In Barcelona fahr der 22-Jährige als Zweiter auf das Podium.