MIE Honda-Pilot Leandro Mercado: «Wir wollen mehr»

Leandro Mercado ist für Rekordweltmeister Jonathan Rea einer der meistunterschätzten Piloten. Der Argentinier im Team MIE Honda hofft, dass er in der Superbike-WM 2022 die Hürden der vergangenen Jahre hinter sich lassen

Erstaunlich: Seit seinem Einstieg in die Superbike-WM fuhr Leandro Mercado meistens für Teams, die neu oder nur kurze Zeit in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft waren.



Nach dem Gewinn des Superstock-1000-Cups 2014 stieg der Argentinier mit Barni Ducati in die Superbike-WM auf und lieferte als Gesamtachter ein ordentliches Debüt ab. 2017 fuhr er für das Aprilia-Team Ioda Racing, was sich als kurzlebiges Projekt erwies, um es 2018 mit dem spanischen Team Orelac Kawasaki zu versuchen. Weiter ging es in der Superbike-WM 2020 mit Motocorsa Ducati und seit 2021 mit MIE Honda.



Nicht nur die fehlende Erfahrung der Teams verhinderte gute Ergebnisse, sondern auch Verletzungspech und wenig konkurrenzfähiges Material.

In der Superbike-WM 2022 tritt der 30-Jährige erneut mit dem Honda-Team von Midori Moriwaki an und absolviert am 25. und 26. März seinen ersten Test. Mercado hofft, dass die Verbesserungen an der CBR1000RR-R in diesem Jahr für regelmäßige Top-10-Ergebnisse reichen.



«Wir arbeiten darauf hin, wir arbeiten hart», versicherte Mercado bei WorldSBK. «Letztes Jahr waren wir dort, und dieses Jahr wollen wir es wiederholen und konstant in dieser Position sein. Ich hoffe, dass wir das schaffen können. Die Erwartungen sind viel höher als letztes Jahr, denn es ist das zweite Jahr mit dem Team. Wir wollen mehr. Wir wollen immer um die Top-10 kämpfen und auch bestes unabhängiges Team sein. Daran arbeiten wir hart. Ich denke, das ist ein gutes Ziel für uns.»

Mercado war in seinen Superbike-Teams auch immer Einzelkämpfer. Bei MIE Honda wird er mit Hafizh Syahrin erstmals einen Teamkollegen haben. Ob der Umsteiger aus dem MotoGP-Paddock bei der Entwicklung der Fireblade eine Hilfe sein kann, bleibt abzuwarten.



«Das ist eine gute Sache», hält Mercado fest. «Dein Teamkollege ist der erste Fahrer, den du schlagen kannst. Ein weiteres Motorrad zu haben, ist gut, um mehr Daten zu haben. Es wird sehr schön sein, einen guten Teamkollegen mit viel Erfahrung zu haben. Das gibt mehr Motivation. Ich denke, es wird ein ausgezeichnetes Jahr und mehr Daten zu haben, ist gut für das Team.»