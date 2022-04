Aragon, SBK, 2. Session: Razgatlioglu verblüfft alle

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) war in der zweiten von sechs Test-Sessions in Aragon mit Abstand Schnellster. Ihm folgen die Mitfavoriten Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki).

Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) hat ein unfassbares Talent sofort schnelle Zeiten zu fahren, über die sich die Konkurrenz nur wundern kann. In seiner ersten fliegenden Runde in der 2. Session legte der Nordire 1:50,854 min vor, damit war er über 2 sec schneller als der Zweite.



Natürlich pendelten sich die Zeiten innerhalb der zweiten 45-Minuten-Session bei nunmehr 18 Grad Asphalttemperatur ein.

Zur Halbzeit führte Rea mit 1:50,322 min vor Ducati-Rückkehrer Alvaro Bautista und Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Diese drei werden im SBK-Paddock als Favoriten für die am kommenden Wochenende im MotorLand beginnende Weltmeisterschaft gehandelt.



Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Den Pole-Rekord in Aragon hält seit dem Vorjahr Rea mit 1:48,458 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Nordire, 2020 in 1:49,620 min.

Zehn Minuten vor Session-Ende übernahm Bautista mit 1:50,106 min die Spitze, zwei Minuten vor Schluss steigerte Razgatlioglu die Bestzeit mit einem weichen SCX-Hinterreifen auf 1:49,410 min. Den superweichen SCQ-Hinterreifen, der von Pirelli speziell für das Qualifying (und möglicherweise das Superpole-Race) konstruiert wurde, brachte bislang niemand zum Einsatz.



Honda-Werksfahrer Iker Lecuona schlug sich als Siebter erneut respektabel, in Barcelona hatte der Spanier als Dritter geglänzt. Teamkollege Xavi Vierge, der sich beim Test in Katalonien eine Rippe gebrochen hat, fuhr nur wenige Runden und wurde 17.

Loris Baz aus dem deutschen Bonovo-Team brachte die beste BMW auf Platz 8, seine Markenkollegen Eugene Laverty und Scott Redding liegen direkt hinter ihm und waren nur unwesentlich langsamer. Van-der-Mark-Ersatz Ilya Mikhalchik landete auf Rang 16.



Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), der einzige Deutsche im Feld, beendete die Session als 13. im 25-Mann-Feld.

Zeiten Aragon-Test, Superbike, 2. Session:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,410 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:50,106

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,322

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,433

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,632

6. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:50,689

7. Iker Lecuona (E), Honda, 1:50,762

8. Loris Baz (F), BMW, 1:50,826

9. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,936

10. Scott Redding (GB), BMW, 1:51,006

11. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:51,551

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:51,578

13. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:51,590

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:51,774

15. Axel Bassani (I), Ducati, 1:52,182

16. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:52,319

17. Xavier Vierge (E), Honda, 1:52,623

18. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:52,727

19. Roberto Tamburini (I), Yamaha, 1:52,748

20. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:53,497

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:54,110

22. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:54,274

23. Tati Mercado (RA), Honda, 1:54,459

24. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:54,738

25. Gabriele Ruiu, (I), BMW, keine Zeit