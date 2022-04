Chaz Davies (Ducati): Die Abstinenz hielt nicht lange 09.04.2022 - 10:17 Von Helmut Ohner

© Gold & Goose Chaz Davies: Zurück auf der Rennstrecke

Am 21. November 2021 fuhr Chaz Davies seinen letzten Lauf in der Superbike-WM; beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans wird der 35-Jährige im Team ERC Ducati für den verletzten Lorenzo Zanetti einspringen.