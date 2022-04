BMW: Ilya Mikhalchik blamierte die drei Werksfahrer

Ausgerechnet Ersatzfahrer Ilya Mikhalchik sorgte beim Auftakt der Superbike-WM in Aragon für das beste Ergebnis der BMW-Piloten. Der Ukrainer ließ seine Markenkollegen Laverty, Baz und Redding alt aussehen.

Besitzen die Leistungen, welche wir von BMW an diesem Wochenende in Aragonien sehen, Allgemeingültigkeit? Diese Frage stellen sich auch die BMW-Verantwortlichen nach den Plätzen 8, 10, 11 und 15 von Ilya Mikhalchik, Eugene Laverty, Loris Baz und Scott Redding – in dieser Reihenfolge.



Man fasst es kaum: Mikhalchik, der als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark nur vier Testtage auf dieser M1000RR hatte und sein erstes Rennen in der Superbike-WM fuhr, blamierte seine Markenkollegen. Und zwar im Qualifying und ersten Rennen. Der Ukrainer war als jeweils Achter immer Bester der Propeller-Marke.

Mikhalchik zeigte eine hervorragende Leistung und empfahl sich nachhaltig für größere Aufgaben, auch wenn er als Achter 21,6 sec auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) verlor. Die Abstände auf der gut 5 km langen Rennstrecke waren wie immer dort sehr groß.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Alcaniz, Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes & Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sandro Cortese © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen: Álvaro Bautista, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Honda-Werksfahrer Xavi Vierge als Siebter kam winzige 0,084 sec vor Mikhalchik ins Ziel. «Zu Rennbeginn machte ich einige Fehler, weil ich fühlte, dass ich den Speed habe», erzählte der 25-Jährige aus Kiew beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Gegen Rennmitte hatte ich realisiert, dass ich nur ruhig bleiben muss. Ich kam den Jungs vor mir jede Runde näher, für mich und das Team ist das ein guter Start. Wir haben während der Tests, Trainings und dem Qualifying gut gearbeitet. Meine gute Runde in der Superpole hat mich überrascht, weil ich in der Vergangenheit immer mehr als eine Runde brauchte, um mein Limit zu finden. Aber gleich der erste Schuss saß. Dieses Ergebnis ist ein wichtiger Schritt für meine Zukunft und mich selbst.»

Mikhalchik kennt die Pirelli-Reifen aus der IDM, die Gummimischungen dort sind dieselben. «Die Reifen verhalten sich auf der WM-Maschine aber ganz anders», betonte der dreifache Deutsche Meister. «Meine Stärken, die ich in der IDM für eine schnelle Runde oder ein Überholmanöver ausspielen konnte, funktionieren hier nicht. Mit diesem Motorrad muss man anders fahren, aber ich habe mich recht schnell angepasst. Und ich weiß, in welche Richtung wir müssen. Auf dieser Strecke waren Ducati und Kawasaki immer deutlich stärker als die anderen Marken und haben die Podestplätze unter sich ausgemacht. Kawasaki hat hier in Wintertests schon mehr Runden gedreht, als ich Haare auf dem Kopf habe. Das hilft, um am Jahresanfang einen Vorteil zu haben. Wir haben viele Dinge zu verbessern, sind aber technisch von den Topteams nicht so weit entfernt, um den gleichen Job wie sie zu machen.»