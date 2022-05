Bester Honda-Pilot: Xavi Vierge kratzt an den Top-5

Xavi Vierge kommt mit der Honda in Schwung

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril überzeugte Honda-Pilot Xavi Vierge am Freitag mit einer guten Performance auf Platz 7. Der 24-Jährige kann sich wieder auf seinen Job konzentrieren.

Bei den Meetings in Aragón und Assen wurde Xavi Vierge von einer Rippenverletzung eingebremst, die sich der 24-Jährige kurz vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 bei einem Trainingssturz eingehandelt hatte. Estoril ist das erste Rennwochenende des Rookies ohne Schmerzen und Einschränkungen.

Prompt beendete der Spanier den ersten Trainingstag als bester Honda-Pilot auf Platz 7. Vierge hat zwar 0,991 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), doch auf die Werkspiloten Michael Rinaldi (5./Ducati) und Andrea Locatelli (6./Yamaha) büßte er nur 0,1 sec ein. Ein Zeichen auch dafür, dass die CBR1000RR-R konkurrenzfähiger wurde.



«Ich bin zufrieden mit unserem ersten Tag hier, allein schon deswegen, weil ich ohne Schmerzen fahren kann», sagte der Honda-Pilot erleichtert. «Ich konnte mich darauf konzentrieren, die Strecke zu lernen, meinen Fahrstil zu verbessern und mein Gefühl für das Motorrad zu verbessern, um zu verstehen, wie ich das Setting verbessern kann. Bei den ersten beiden Meetings Runden ging es eher darum, möglichst wenig Schmerzen zu haben.»

Estoril flog nach der Saison 2013 aus dem Kalender der MotoGP, Vierge stieg 2015 in die Moto2-WM ein und kannte die portugiesische Rennstrecke daher noch nicht.



«Es macht mir Spaß, eine neue Piste zu entdecken. Estoril macht mir wirklich Spaß. Das Layout ist eng und es hat einige harte Bremspunkte, aber ich mag das», versicherte der Spanier. «Vom FP1 zum FP2 konnte das Team die Abstimmung in allen Bereichen verbessern, wobei wir uns hauptsächlich auf ein besseres Einlenken und die Stabilität des Motorrads in den Bremszonen konzentrierten. Im Hinblick auf die Rennen ist das wichtig, denn auf dieser Strecke kann man sehr leicht Fehler machen. Mal sehen, ob wir uns morgen weiter verbessern können.»