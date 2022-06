Chris Ponsson wie Öttl: Mehrfacher Schlüsselbeinbruch

Was Philipp Öttl (Ducati) beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril passierte, widerfuhr Chris Ponsson am vergangenen Wochenende in Misano. Der Yamaha-Pilot bangt, ob die vierwöchige Pause zur Genesung ausreicht.

Chris Ponsson fährt 2022 seine zweite Superbike-Saison mit Yamaha, nachdem der geplante Einstieg mit Aprilia gescheitert war. Sein Team Gil Motor Sport ist ein Familienprojekt, Teammanagerin ist seine Schwester Ophelia. Zwei zwölfte Plätze in Assen sind seine bisher einzigen Top-15-Platzierungen.

Als 14. am Freitag und 16. der Superpole hoffte der 25-Jährige in Misano auf weitere WM-Punkte, doch im ersten Superbike-Lauf war das Rennwochenende für Ponsson mit einem Schlüsselbeinbruch vorzeitig vorbei. Sturzursache war eine nicht ordnungsgemäß funktionierende Motorbremse.



«Ich hatte in Misano keine grundsätzlichen Probleme mit der Motorbremse. Aber ich weiß nicht, was im Rennen passiert ist. Schon in der ersten Runde habe ich gemerkt, dass sich das Motorrad seltsam verhält. Aber in der Aufregung des Starts und der Tatsache, dass ich meinen Platz behalten wollte, habe ich die erste Runde auf diese Weise beendet», schilderte der Franzose. «Ich erinnerte mich, dass ich das Setting muss, denn irgendetwas war seltsam. Als ich das gerade tun wollte, blockierte das Motorrad in Kurve 4, geriet ins Schlingern und warf mich ab. Ich konnte nichts mehr tun. Ich spürte einen kräftigen Knacks und verstand, was geschehen war.»

Wie Philipp Öttl in Estoril, brach sich Ponsson das Schlüsselbein mehrfach. Der 25-jährige Bayer klagte drei Wochen später in Misano nicht etwa über Schmerzen, sondern über Kraftlosigkeit wegen des eingeschränkten Trainings.



Ponsson wird am heutigen Donnerstag in Monaco operiert, die Bruchstellen werden mit Platten und Schrauben fixiert. Nach einer Ruhigstellung von mindestens einer Woche kann das Training in kleinen Schritten wieder aufgenommen werden. Ponsson hat den Vorteil, dass die Superbike-WM 2022 nach seiner Operation bis Donington vier Wochen pausiert.