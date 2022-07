Alex Lowes (Kawasaki): «Dann sind wir viel langsamer»

Alex Lowes beendete den ersten Tag beim Superbike-WM-Meeting in Donington Park in den Top-5. Der Kawasaki-Pilot sprach anschließend vor allem über die Streckenbedingungen und die drohende Hitze am Sonntag.

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes fuhr am Freitag im freien Training der Superbike-WM in Donington Park auf den vierten Platz. Zu Teamkollege Jonathan Rea an der Spitze verlor der 31-Jährige 0,6 Sekunden. Insgesamt legte der Engländer 47 Runden auf dem vier Kilometer langen Kurs zurück. Weil laut Wettervorhersage am Sonntag eine Hitzeschlacht droht, sprach der Superbike-Routinier über die Streckenverhältnisse in extremen Situationen.

«Einige Teile des Asphalts sind neuer als andere. In Kurve 8 ist es etwas rutschig, aber in Kurve 1 fühlt es sich sehr gut an. Es dürfte also harte Arbeit für uns werden. Wenn sich die Strecke stark erhitzt, dann wird der Grip sehr nachlassen», betonte Lowes im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ich würde sagen, daran bin ich gewöhnt. Ich erzähle den Mechanikern gerne, dass es immer heiß in England ist. Aber in Wirklichkeit werden uns die Streckenbedingungen bei Hitze beschäftigen.»

Was passiert, wenn es wirklich sehr heiß wird in Donington Park? «Es wäre okay, aber wir haben deutlich weniger Grip und sind viel langsamer», gab der Kawasaki-Pilot zu.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Donington Park, Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Ilya Mikhalchik & Michael van der Mark © Gold & Goose Eugene Laverty Zurück Weiter

Generell scheint sich die Strecke nicht im besten Zustand zu befinden. Viele Stellen sind nur mit viel Fingerspitzengefühl schnell zu durchfahren. «Es ist einfach, beispielsweise einen Fehler in den Craner-Kurven zu machen, denn die Strecke ist dort sehr beschädigt und es gibt viele Bodenwellen. Sie wollten die Stellen ausbessern, aber mit den Flicken haben sie es nur verschlechtert. So auch in der letzten Kurve», bestätigte Lowes.

Wen sieht er in der Favoritenrolle beim Superbike-WM-Meeting in England? «Toprak und Bautista waren sehr stark am Freitag. Alvaro wurde in seinem Longrun immer schneller. Johnny ist aber der Schnellste», machte er klar. «Diese Strecke ist sehr gut für die Kawasaki. Ich glaube, ich kann dabei sein. Ich würde gerne auf dem Podium stehen.»