Weltpremiere in Donington: Erstes Superbike-Musical 16.07.2022 - 13:44 Von Ivo Schützbach

© Hill Am Samstagabend ist Weltpremiere in Donington

Bei der Superbike-WM in Donington Park wird den Fans in der Paddock-Show ein einmaliges Programm geboten. Zahlreiche Rennfahrer werden am Samstagabend für den guten Zweck singen.