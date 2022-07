Donington, Superpole-Race: BMW mit Redding auf Podium

Das Superpole-Race der Superbike-WM 2022 in Donington Park wurde souverän von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gewonnen. Scott Redding bescherte BMW ein verdientes Podium. Philipp Öttl Elfter.

Das Sprintrennen über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Nach der überragenden Superpole in Rekordzeit galt Jonathan Rea (Kawasaki) als Favorit für das erste Rennen am Samstagnachmittag, doch den Sieg heimste Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), während WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) stürzte.

Die Startaufstellung für das Superpole-Race entsprach dem Ergebnis der Superpole. Neben Rea starteten sein Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes und Razgatlioglu (Yamaha) aus der ersten Reihe. Nach Scott Redding mit der besten BMW auf Platz 4 folgt WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati). Philipp Öttl ging von Startplatz 11 ins Rennen. Chris Ponsson (Yamaha) wurde rennuntauglich erklärt.

Weil der Asphalt in Donington Park die Reifen nicht zu arg strapaziert, setzten erstmals viele Piloten auf den seit diesem Jahr neuen SCQ-Reifen. In der ersten Startreihe waren es Rea und Razgatlioglu, während Bautista auf einen SCX setzte.

Am Start reagierte Razgatlioglu blitzschnell und übernahm die Führung vor Rea und Redding. Mit den schnellsten Rundenzeiten und einem Rundenrekord fuhr der Yamaha-Star einen zu jeder Zeit ungefährdeten Sieg ein. Rea wiederum verlor 1,5 sec auf den Weltmeister und kam als Zweiter ins Ziel.

Um Platz 3 kämpften rundenlang Redding, Lowes und Bautista. Der Spanier ging zunächst kein Risiko ein und beobachtete aus der ersten Reihe, wie sich die beiden Engländer vor ihm bekämpften. Als sich der BMW-Pilot auf Platz 3 durchgesetzte hatte, setzte auch Bautista nach und überholte in der letzten Runde Lowes und damit Platz 4.

Die beste Honda brachte Iker Lecuona mit 8,6 sec Rückstand auf Platz 7 ins Ziel.

Philipp Öttl (Go Eleven Pilot) fuhr ein unauffälliges Rennen und verpasste als Elfter sein selbst gestecktes Ziel, die Top-10 zu erreichen.

Tarran Mackenzie (Yamaha) krachte in Kurve 12 Honda-Pilot Xavi Vierge ins Heck. Während der Gaststarter stürzte, konnte der Spanier das Rennen fortsetzen. Der Zwischenfall wird nach dem Rennen untersucht.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Redding in die erste Kurve. Dann Lowes, Bautista, Rinaldi, Locatelli und Lecuona. Öttl auf 12.



Runde 1: Razgatlioglu 0,3 sec vor Rea und 0,6 sec vor Redding. Bautista weiter auf Platz 5, Öttl Zwölfter.



Runde 2: Razgatlioglu und Rea setzen sich leicht von Redding, Lowes und Bautista ab. Schnellste Rennrunde in 1:26,803 min durch Razgatlioglu. Bassani fällt von Platz 9 auf 15 zurück.



Runde 3: Wieder neuer Rekord von Razgatlioglu in 1:26,767 min. Rea 0,7 sec zurück, Redding sogar 1,8 sec. Öttl auf Platz 11.



Runde 4: Rea (2.) fährt 0,4 sec langsamer als Razgatlioglu. Bautista (5.) hängt weiterhin hinter Redding (3.) und Lowes (4.) fest.



Runde 5: Razgatlioglu führt um 1,3 sec vor Rea und 3 sec vor Redding. Bassani (12.) wieder auf dem Vormarsch.



Runde 6: Die Rundenzeiten an der Spitze nähern sich an. Sturz von Gaststarter Tarran Mackenzie, der Xavi Vierge ins Heck knallt.



Runde 7: Rea erstmals schneller als Razgatlioglu, aber nur um wenige 1/1000 sec. Öttl (11.) kommt Gerloff auf Platz 10 näher.



Runde 8: Razgatlioglu 1,4 sec vor Rea. Lowes kurzzeitig vorbei an Redding.



Runde 9: Rea begnügt sich mit Platz 2.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Rea und Redding. Bautista kassiert noch Platz 4 von Lowes. Öttl bleibt Elfter.

Ergebnis Superbike-WM: Donington, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,089 sec 3. Scott Redding BMW + 3,889 4. Alvaro Bautista Ducati + 4,970 5. Alex Lowes Kawasaki + 5,244 6. Michael Rinaldi Ducati + 6,282 7. Iker Lecuona Honda + 8,665 8. Andrea Locatelli Yamaha + 10,445 9. Loris Baz BMW + 10,802 10. Garrett Gerloff Yamaha + 12,491 11. Philipp Öttl Ducati + 12,558 12. Axel Bassani Ducati + 18,053 13. Leon Haslam Kawasaki + 21,933 14. Lucas Mahias Kawasaki + 24,090 15. Xavi Vierge Honda + 24,540 16. Peter Hickman BMW + 26,834 17. Kohta Nozane Yamaha + 27,400 18. Ilya Mikhalchik BMW + 27,958 19. Hafizh Syahrin Honda + 29,595 20. Leandro Mercado Honda + 29,653 21. Roberto Tamburini Yamaha + 30,394 22. Luca Bernardi Ducati + 30,658 23. Eugene Laverty BMW + 30,681 24. Oliver König Kawasaki + 32,678 out Tarran Mackenzie Yamaha