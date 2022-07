Scott Redding (BMW): Der Erfolg kam nicht durch Magie

In seinem 14. Rennen für das BMW-Werksteam gelang Scott Redding der erste Podestplatz in der Superbike-WM für den deutschen Hersteller. Die Bemühungen tragen endlich Früchte.

Die britische Traditionsrennstrecke Donington Park hat sich für BMW in der Superbike-WM einmal mehr als erfolgreiches Pflaster erwiesen: Im Superpole-Race am Sonntagvormittag feierte Scott Redding seinen ersten Podiumsplatz auf der M1000RR, er beendete den spannenden 10-Runden-Sprint als Dritter hinter Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki). Auch in den beiden Hauptrennen gehörte Redding zur Spitzengruppe und erreichte das Ziel auf dem vierten und fünften Rang.

Lokalmatador Redding zeigte bei seinem Heimspiel vor über 51.000 Zuschauern (über das Wochenende) bereits in den Trainings, dass er näher an die Spitze herangerückt ist. So beendete er den Freitag auf dem dritten Gesamtrang. In der Qualifikation am Samstagvormittag sicherte er sich als Vierter seinen bisher besten Startplatz der Saison. Im ersten Hauptrennen am Samstagnachmittag kämpfte Redding bis zum Schluss um das Podium, ehe er das Ziel mit abbauenden Reifen als Vierter erreichte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Vierge, Öttl, Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu und Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Readding, Lowes, Bautista © Gold & Goose Lecuona und Baz © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Öttl und Mahias © Gold & Goose Redding, Lowes, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Gerloff und Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Locatelli und Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Im Superpole-Race am Sonntagvormittag nahm Redding das Podium erneut ins Visier. Beim Start verbesserte er sich auf Rang 3, und er gab diesen bis ins Ziel nur einmal kurz ab. Entsprechend groß war der Jubel in der Box, in der auch Dr. Markus Schramm, Leiter von BMW Motorrad, das spannende Rennen mitverfolgte. Im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag lag Redding bis zur Mitte auf Rang 4, ehe er eine Position einbüßte und als Fünfter die Zielflagge sah – mit acht Sekunden Rückstand auf Dreifach-Sieger Razgatlioglu.

«Das erste Podium – es war ein Sprintrennen, aber wenigstens haben wir es geholt», grinste Redding. «Wir sind in die Top-3 gefahren, und das lag nicht an den Bedingungen oder daran, dass jemand gestürzt ist. Ich musste dafür kämpfen, ich musste in den letzten Runden wirklich alles dafür geben.»

Der Engländer weiter: «Es ist großartig. Ich denke, dass wir das für unsere harte Arbeit verdient haben. Wir hatten harte Zeiten. Ich sitze jetzt nicht hier und sage, dass es ganz einfach magisch passiert ist. Die Jungs bei BMW hinter den Kulissen haben richtig hart gearbeitet. Und das haben auch wir auf unserer Seite getan. Es zeigt, dass wir es schaffen können, und ist auch ein Motivationsschub für das Projekt. Auch, dass Dr. Schramm hier war. Das war super. Das gesamte Wochenende war sehr gut. Wir waren konstant in den Top-5 oder Top-6. Der Rückstand nach vorn ist wesentlich kleiner geworden, Runde für Runde und dann im Rennen. Das war wirklich gut. Ich habe mich mit dem Bike und damit, wie es gearbeitet hat, sehr gut gefühlt.»

«Wir haben mit den Teilen, die wir erneuert haben, an diesem Wochenende einen weiteren kleinen Schritt nach vorn gemacht, und sei es nur, dass ich mich beim Fahren wohl fühle», so Redding. «Ich habe nun mehr das Gefühl, dass es mein Bike ist, und das ist sehr wichtig. Ich habe das Vertrauen in die Front. Und es war gut, konstant zu sein. Nicht, dass du in der einen Session mit neuem Reifen dabei bist, und in der anderen Session nicht. Wir waren an diesem Wochenende immer in einer guten Position und sind immer näher an die Spitze herangekommen. Selbst von Rennen 1 auf Rennen 2 haben wir die Lücke enorm geschlossen. Das war ein großer Schritt für mich, ich bin sehr glücklich damit. Insgesamt hatte ich ein schönes Wochenende, es war viel los mit all den Fans, die in allen Rennen für super Stimmung gesorgt haben. Sie können sehen, dass ich das Bike hart fahre, und es macht mir Spaß, das Bike hart zu fahren. Das ist für mich ein weiterer Schlüsselaspekt. Ich habe Spaß, und so muss es sein.»



Mit den 31 Punkten von Donington Park hält Redding jetzt bei 79 und ist Neunter der Gesamtwertung.