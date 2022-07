Scott Redding auf dem Podium: Applaus vom BMW-Boss

Donington war ein für BMW denkwürdiges Wochenende. Aushängeschild Scott Redding fuhr mit der M1000RR im zweiten Lauf das erste Podium in der Superbike-WM 2022 ein. Einer der ersten Gratulanten war Dr. Markus Schramm.

Seit Mai 2018 ist Dr. Markus Schramm Geschäftsführer von BMW Motorrad. Eine seiner ersten Handlungen war die Anordnung, mit einem Werksteam in die Superbike-WM zurückzukehren.



Hin und wieder verfolgt der passionierte Motorradfahrer und Marathonläufer die Rennwochenenden vor Ort. Statt durch seinen Besuch Druck auszuüben, scheint seine Anwesenheit die BMW-Teams und -Piloten zu beflügeln.

Schramm war dabei, als Tom Sykes in Donington 2021 die ersten Podestplätze mit der neuen M100RR einfuhr, ebenso beim ersten Sieg durch Michael van der Mark im Superpole-Race in Portimão 2021. Und als Scott Redding am Sonntag im Superpole-Race als Dritter das erste Podest der laufenden Saison einfuhr, feierte der Manager mit.

«Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende hier in Donington Park, und ich freue mich sehr für Scott und die gesamte Mannschaft über das erste Podium der Saison. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen Erfolg. Es war toll, ihn vor Ort mitzuerleben», sagte Schramm freudestrahlend. «Dieses Podium ist der Lohn für die harte und intensive Arbeit, die alle in diesem Projekt leisten. Und es zeigt, dass es Schritt für Schritt in Richtung Spitze geht. Dies ist nur möglich durch den großen Einsatz, mit dem sich alle Beteiligten in diesem Projekt einbringen, und dafür möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen.»

Schramm sorgt für den nötigen Rückhalt für das Superbike-Projekt im BMW-Konzern. 2021 kam die für die Superbike-WM optimierte neue M1000RR. Seit 2022 gibt es mit SMR und Bonovo zwei gleichwertige Teams, alle vier Piloten stehen bei BMW unter Vertrag. Beim Meeting in Donington Park kam erstmals eine von Kalex entwickelte Schwinge zum Einsatz.