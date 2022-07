Michael vd Mark (BMW): «Sehe Fortschritte von außen»

Beim Meeting der Superbike-WM in Donington besuchte Michael van der Mark seine BMW-Kollegen. Dem Niederländer juckt es angesichts der jüngsten Verbesserungen an der M1000RR bereits in den Fingern.

Persönlich erlebt Michael van der Mark eine schlimme Superbike-WM 2022. Zuerst brach sich der BMW-Pilot wenige Tage vor Testbeginn im März bei einem unglücklichen Sturz mit dem Mountainbike den Unterschenkel und verpasste den Saisonauftakt in Aragón. Nach seiner Rückkehr in Assen stürzte der Niederländer in Estoril im FP1 und brach sich den Oberschenkelhals. Seine Rückkehr wird nach der Sommerpause in Magny-Cours erwartet.

Aber van der Mark ist mittlerweile wieder auf den Beinen und absolvierte bereits einen Track-Day in Assen. Am vergangenen Wochenende in Donington Park besuchte der 29-Jährige sein BMW-Team an der Rennstrecke und begutachtete natürlich auch die neue Schwinge von Kalex, die maßgeblich das erste Saisonpodium durch Scott Redding im Superpole-Race ermöglichte.

«Sie haben die neue Schwinge schon vor ein paar Wochen getestet und insgesamt waren die Kommentare positiv», sagte van der Mark zu SPEEDWEEK.com. «Ich habe das erste Training an der Strecke verfolgt und konnte einen Unterschied erkennen. Wenn man es schon von außen sieht und es sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt, spornt mich das zusätzlich an. Es ist der erste Schritt und es gibt noch mehr zu verbessern, aber man sieht schon jetzt, dass Scott mehr Vertrauen zum Bike hat und bessere Ergebnisse erreicht. Ich freue mich sehr, dass wir nun etwas gefunden haben, was uns einen deutlichen Fortschritt ermöglicht.»

Bei der neuen Schwinge handelt es sich um Einzelstücke von Kalex, die in Donington nur Scott Redding (BMW Motorrad) und Loris Baz (Bonovo action) zur Verfügung hatten. Bis Magny-Cours Anfang September sollen sie alle BMW-Fahrer bekommen.

