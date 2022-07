Loris Baz (Bonovo BMW) gibt zu: «Habe mehr erwartet»

Zu Saisonbeginn stärkster BMW-Pilot, kommz Loris Baz seit Estoril nicht in Schwung. Die neue Schwinge beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Donington Park ermöglichte einen Schritt in die richtige Richtung.

Beim Superbike-Auftakt in Aragón und auch beim zweiten Saisonmeeting in Assen war Loris Baz der beste BMW-Pilot, obwohl er in den Niederlanden im zweiten Lauf stürzte. In Estoril und Misano gelang dem Franzosen kein einstelliges Ergebnis, leistete sich aber zwei weitere Rennstürze. Bester BMW-Pilot in der Gesamtwertung ist seitdem Scott Redding.

In Donington Park legte der Engländer im britischen SMR-Team mit den Plätzen 4, 3 und 5 nach. Der für das deutsche Bonovo-Team startende Baz hatte mit drei neunten Plätzen erneut das Nachsehen. Der 29-Jährige hatte allerdings nach einem Sturz als 14. der Superpole eine ungleich schlechtere Ausgangsposition und klagte zudem über Schmerzen in der Schulter.



«Ich musste in allen drei Rennen kämpfen», stöhnte Baz. «Nach meinem Fehler in der Superpole habe ich etwas an Vertrauen verloren, doch ich konnte dreimal den neunten Platz holen. Ich habe mir auch einen besseren Startplatz für das zweite Rennen gesichert. Es war kein supertolles Wochenende für mich. Um ehrlich zu sein, habe ich mehr erwartet, vor allem nach dem Freitag. Ich kann auf eine Runde schnell sein, ich bin nur im Moment von der Pace her nicht schnell genug. Wir müssen herausfinden, warum das so ist.»

Zur Erinnerung: Baz fuhr am Freitag im zweiten Training auf Platz 2!

Redding und Baz setzen in Donington erstmals eine von Kalex konstruierte neue Schwinge ein, die Ende Juni auf der Piste in der Grafschaft Lincolnshire im Rahmen eines Track-Days einem Praxistest unterzogen wurde.



«Doch, wir haben definitiv einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, zusammen mit all den Jungs von BMW, und darüber bin ich wirklich happy», bestätigte Baz. «Es ist schön, das erste Podium von Scott zu sehen. Wie ich von Anfang an gesagt habe: Wir müssen alle in dieselbe Richtung schauen, uns gegenseitig pushen, und das funktioniert. Wir alle geben unser Bestes und arbeiten hart. Es ist gut zu sehen, dass sich das auszahlt. Wir wissen nun, dass Donington eine gute Strecke für BMW ist. Wir werden sehen, wie es in Most sein wird, was ein vollkommen anderer Kurs ist. Aber wir haben definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nun möchten wir bei der nächsten Runde den nächsten Schritt machen.»