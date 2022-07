Yamaha: Lob für Toprak, Rüge für Locatelli & Gerloff

Beim Superbike-Meeting in Donington fuhr sich Toprak Razgatlioglu mit drei Siegen spektakulär ins Titelrennen zurück. Die Performance der anderen Yamaha-Piloten riss Rennchef Andrea Dosoli dagegen nicht vom Hocker.

Das Meeting in Donington Park war ein denkwürdiges Wochenende für Yamaha. Nachdem man bei den ersten vier Rennwochenenden der Superbike-WM 2022 im Titelkampf gegen Ducati und Kawasaki im Hintertreffen war, zauberte Aushängeschild Toprak Razgatlioglu auf der britischen Piste eine grandiose Leistung aus dem Hut und gewann erstmals alle drei Rennen.



Nicht nur das, der Weltmeister gewann auch erstmals in diesem Jahr die Hauptrennen – seinen bis dahin einzigen Sieg feierte der Türke im Superpole-Race in Misano.

Die Siege in Donington kamen unerwartet, denn am Freitag dominierte Kawasaki-Star Jonathan Rea mit einer halben Sekunde Vorsprung.



«Am Freitag hatten wir ein wenig zu kämpfen, aber am Samstagmorgen haben sowohl Toprak als auch das Team einen fantastischen Job gemacht. Toprak war sehr konzentriert und das Team hat das Motorrad Schritt für Schritt verbessert. Wir können uns glücklich schätzen, sein bisher spektakulärstes Wochenende in der Meisterschaft erlebt zu haben», lobte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Sein Speed war über das gesamte erste Rennen erstaunlich, er machte keinen Fehler und fuhr eine sehr hohe und konstante Pace. Am Sonntag haben wir erwartet, dass sich unsere Konkurrenten steigern würden, aber Toprak hat die Rennen perfekt gemeistert, obwohl Johnny viel Druck ausgeübt hat. Er kam gut damit klar, und jedes Mal, wenn er überholt wurde, holte er sich postwendend die Führung zurück. In der zweiten Rennhälfte erhöhte er das Tempo und schaffte diesen historischen Dreifachsieg.»

Dosoli weiter: «Wir sind natürlich sehr glücklich über dieses Ergebnis. Es ist wichtig für die Meisterschaft und wir konnten den Rückstand auf die Spitze deutlich verringern. Toprak wird nun mit dem Selbstvertrauen an die nächsten Rennen herangehen, dass solch fantastischen Ergebnis weiterhin möglich sind. Er wird in Most und im Rest der Saison noch motivierter und konzentrierter sein.»

Auf der anderen Seite der Medaille bleibt für Dosoli jedoch auch die Erkenntnis, dass Razgatlioglu in Donington der einzige konkurrenzfähige Yamaha-Pilot war. Werkspilot Andrea Locatelli kam über achte Plätze nicht hinaus, Garrett Gerloff vom Junior-Team GRT erreichte einen siebten Platz als bestes Finish. Bei Kohta Nozane war ein 17. Platz das Highlight.



«Wir müssen ehrlich sein, dass die Ergebnisse der anderen Fahrer nicht das waren, was wir oder sie erwartet haben», rügte Dosoli. «Wir wissen, dass Andrea in der Lage ist, bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns darauf, dass er in Most wieder zu seiner Bestform zurückfindet. Ähnlich verhält es sich mit Garrett, der im FP3 einen guten Start hatte und die Zeitenliste anführte. Wir erwarteten eine starke Leistung im Rennen, aber er hatte in der Superpole zu kämpfen und konnte seine Pace nicht bestätigen. Für Kohta war es schwierig, da er zum ersten Mal in Donington fuhr – 2021 waren es nur ein paar Runden. Es ist eine schwierige Strecke zum Lernen, aber er hat mehr von sich erwartet.»