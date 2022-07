Loris Baz (6.) froh: «BMW macht das wirklich gut»

BMW-Fahrer Loris Baz fuhr am Freitag in Most mit einer Zeit von 1:32,039 Minuten auf den sechsten Platz im Superbike-WM-Feld. Dabei lobte er die Arbeit von BMW in höchsten Tönen.

Loris Baz verpasste die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) am ersten Tag in Most um eine halbe Sekunde, zu Markenkollege Scott Redding auf Platz 2 fehlten nur drei Zehntelsekunden. Insbesondere die Fortschritte, die der Bonovo-Action-Fahrer in der Superbike-WM durch die Weiterentwicklung von BMW machte, stimmen ihn glücklich.

«Wir haben in Donington gezeigt, dass wir einen Schritt gemacht haben. Es ist nicht immer einfach, dieses Gefühl auf eine andere Strecke zu übertragen, aber hier in Most war es ab der ersten Runde sehr gut», erklärte der frühere MotoGP-Fahrer. «Es war nicht einfach, meine Pace zu finden, denn ich war hier bisher nur mit dem Endurance-Motorrad unterwegs, mit einem Superstock-Bike und ganz anderen Reifen. Ich habe also viele Runden gedreht und auch alle Reifenmischungen ausprobiert.»

Baz fügte anschließend hinzu: «Weil wir wahrscheinlich das FP3 nicht nutzen können, weil es in der Nacht regnen soll, war es umso wichtiger, die ersten beiden Sessions auszunutzen. Wir haben den Tag damit verbracht, möglichst viele Runden zu fahren. Wir haben in Donington gesehen, dass die Trainings nicht viel aussagen, wenn du dann direkt in der Superpole stürzt.»

Auch Baz profitiert wie Werksfahrer Scott Redding von der neuen BMW-Schwinge, die die deutsche Firma Kalex gebaut hat. «Die Schwinge funktioniert sehr gut. Die Basis des Motorrads stimmt. Wir wollten die Balance allerdings noch etwas verbessern, außerdem haben wir an der Elektronik gearbeitet. Nur Kleinigkeiten, wir haben keine großen Veränderungen vorgenommen», stellte der 29-Jährige klar. «Dass ich im FP1 so langsam war, lag aber vor allem an mir. Ich musste mich erst an alles gewöhnen. Unser Ziel in den Rennen wird sein, so nah wie möglich an die Top-5 zu kommen.»

«Der natürliche Grip des Bikes ist hier besser. Das ist cool. Vor Donington hatten wir kaum Grip, wir mussten extreme Veränderungen an der Geometrie durchführen, zumindest ich, nicht Scott. Ich habe das Bike sehr stark über das Hinterrad gefahren, damit wir mehr Grip erhalten. Nun haben wir durch die neue Schwinge deutlich mehr Grip, vielleicht benötigen wir einmal einen richtigen Test, um verschiedene Sachen auszuprobieren, denn an einem Rennwochenende kannst du nicht alles ausarbeiten», so der WM-Elfte.

Zur Unterstützung von BMW hatte der Franzose ebenfalls etwas zu sagen. «Ich bin sehr glücklich mit der Arbeit von BMW. Sie sagten das ganze Jahr über, dass wir bis zum Sommer warten müssen, bis wir eine Verbesserung erhalten. Alle dachten sich, dass es sowieso nicht stimmt. Aber es ist auch klar, wenn jemand im Februar sagt, es wird etwas Neues geben, dass wir nicht im März bereits Updates erhalten. Sie müssen ja auch erst mal alles analysieren und erarbeiten. Aber BMW macht das wirklich gut, die lange Wartezeit zahlt sich aus», lobte er die Entwicklung des deutschen Herstellers.