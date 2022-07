Most, Superpole: Kawasaki-Ass Jonathan Rea überragend 30.07.2022 - 11:38 Von Kay Hettich

38. Pole-Position für Johnny Rea

Die Superpole-Session der Superbike-WM 2022 in Most war spannend und unterhaltsam. In Rekordzeit war Jonathan Rea (Kawasaki) überragend, stark auch Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Álvaro Bautista (Ducati) nicht in Reihe 1.