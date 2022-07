Álvaro Bautista (1./Ducati): «Das ist der Schlüssel»

Álvaro Bautista sorgte in Most für das 1000. Podium für Ducati in der Superbike-WM

Ducati-Werksfahrer Álvaro Bautista war am Samstag bei der Superbike-WM in Most nicht zu schlagen. Der Spanier gewann das erste Rennen und baute damit seine WM-Führung wieder aus.

In einem spannenden Kampf bei wechselnden Wetterbedingungen am Samstag auf dem Autodrom Most setzte sich am Ende der Gesamtführende der Superbike-WM, Álvaro Bautista, gegen seine Kontrahenten durch. Zuvor war er in der Superpole auf Startplatz 4 gelandet. Der Ducati-Werksfahrer gewann den Lauf über 22 Runden mit einem Vorsprung von mehr als zwei Sekunden auf Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), weil er bei einsetzendem Regen am Ende einen besseren Rhythmus halten konnte.

«In den ersten Runden habe ich etwas verloren, ich benötigte etwas Zeit, um warm zu werden und um das Gefühl für die Reifen zu bekommen. Ich wusste, dass der Start und die erste Runde sehr wichtig sein würde. Also habe ich versucht, auf Toprak und Jonathan nicht zu viel Zeit zu verlieren», berichtete Bautista nach dem Rennen in der Pressekonferenz. «Nach einigen Runden habe ich mir gedacht, dass ich lieber ruhig bleibe und die beiden kämpfen lasse. Ich wusste, dass es für mich zu diesem Zeitpunkt einfach war, mit ihnen zu fahren, als zu Beginn des Rennens.»

Bautista betonte anschließend: «Ich wollte die Reifen nicht zu sehr beanspruchen, denn der Reifen war neu für uns. Wir wussten nicht, was in den letzten drei oder vier Runden passieren würde. Als es anfing zu regnen, wusste ich nicht, ob ich einen Boxenstopp machen sollte oder nicht. In den gemischten Bedingungen am Morgen war ich recht schnell. Außerdem habe ich Toprak und Jonathan gesehen, sie hatten weniger Vertrauen, sie wurden deutlich langsamer.»

«Am Ende habe ich versucht, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Das hat funktioniert, auch wenn ich wirklich vorsichtig sein musste, weil ich den Regen immer wieder auf dem Visier und auf der Scheibe gesehen habe», gab der 37-Jährige zu Wort. «Dennoch fühlte ich mich sehr sicher, es war kein Risiko. Anschließend habe ich etwas mehr Druck gemacht. Ich musste aber Fehler vermeiden, denn das ist der Schlüssel in dieser Saison.»

War es nicht schwierig, bei diesen Bedingungen konzentriert zu bleiben? Die WM-Führung war sicher im Hinterkopf, oder? «Jonathan, Toprak und ich, wir denken aktuell nicht über die Meisterschaft nach. Es wäre nicht sehr schlau, dies jetzt zu tun», erwiderte der spanische Ducati-Star.

«Wir versuchen immer nur, die anderen zu besiegen, egal ob es die letzte Runde oder die erste Kurve ist. Toprak und Jonathan versuchen immer anzugreifen. Das hat mir natürlich am Anfang geholfen, denn sie haben sich stark bekämpft, dadurch konnte ich dran bleiben», schmunzelte Bautista.

Ergebnis Superbike-WM: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,109 sec 3. Scott Redding BMW + 2,603 4. Jonathan Rea Kawasaki + 2,718 5. Axel Bassani Ducati + 7,951 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,105 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,181 8. Iker Lecuona Honda + 12,435 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,028 10. Garrett Gerloff Yamaha + 13,119 11. Loris Baz BMW + 17,379 12. Lucas Mahias Kawasaki + 26,631 13. Philipp Öttl Ducati + 27,364 14. Luca Bernardi Ducati + 31,278 15. Xavi Vierge Honda + 37,260 16. Oliver König Kawasaki + 50,854 17. Leandro Mercado Honda + 51,431 18. Kohta Nozane Yamaha + 53,058 19. Eugene Laverty BMW + 58,942 20. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 21. Roberto Tamburini Yamaha > 1 min 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Ryan Vickers Kawasaki > 1 min 24. Hafizh Syahrin Honda + 1 Runde out Michal Prasek BMW