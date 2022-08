SBK-WM macht Pause: Mittel gegen Entzugserscheinungen 06.08.2022 - 08:06 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu holte den letzten Sieg vor der Sommerpause

Nach dem Meeting in Most sind sechs von zwölf Rennwochenenden der Superbike-WM 2022 absolviert und die seriennahe Weltmeisterschaft geht in eine fünfwöchige Sommerpause. Was Fans gegen Entzugserscheinungen tun können.