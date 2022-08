Luca Bernardi (Ducati): Bestes SBK-Ergebnis, dann OP

Wie im Vorfeld von Barni Ducati angekündigt ließ sich Luca Bernardi unmittelbar nach dem Meeting der Superbike-WM 2022 in Most am Rücken operieren. Erstaunlicherweise zeigte der Rookie zuvor seine bisher beste Leistung.

Luca Bernardi ist das Sorgenkind von Teamchef Marco Barnabo, denn der talentierte 20-Jährige war als Hoffnungsträger für die Superbike-WM verpflichtet worden, doch der San-Marinese fuhr in der ersten Saisonhälfte weit außerhalb seiner Möglichkeiten und auch der seiner Ducati V4R – von Startposition jenseits der Top-15 reichte es oftmals nicht einmal für WM-Punkte.

Es gab Befürchtungen, dass Bernardi nach seinem schweren Sturz im Rennen der Supersport-WM 2021 in Magny-Cours mental eingebremst wird. Der damalige WM-Vierte kämpfte im zweiten Rennen um den Sieg, als er in der Schikane vor der Start-Ziel-Geraden ausrutschte und am Boden liegend von den Maschinen von Domi Aegerter und Jules Cluzel getroffen wurde. Dabei brach der 12. Brustwirbel, der in einer Operation mittels einer Metallplatte stabilisiert wurde.

Unmittelbar vor dem Superbike-Meeting in Most kündete sein Team an, dass genau dieses Implantat nach dem Rennwochenende in einem zweiten Eingriff entfernt wird. Denn was Bernardi in den Wochen und Monaten nach seinem Sturz half, bewirkte auch eine gewisse Bewegungseinschränkung der Wirbelsäule.

Für Bernardi scheinbar eine motivierende Aussicht: In Tschechien lieferte der 20-Jährige sein bisher Rennwochenende in der Top-Kategorie ab und kratzte im zweiten Rennen als Zehnter erstmals an einem einstelligen Ergebnis.

Und nun hat der Ducati-Pilot am Dienstag auch die Operation hinter sich gebracht. «Ich bin im Krankenhaus von Faenza», teilte Bernardi mit. «Ich hatte gerade eine Operation, um die Stabilisierung der Wirbelsäule zu entfernen. Ich fühle mich gut, ich bin gerade aus dem Operationssaal herausgekommen. Ich bin motiviert, ich freue mich darauf, für das nächste Rennen in Magny-Cours wieder fit zu sein. Wir sehen uns bald auf der Strecke!»