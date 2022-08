Großer SBK-Test Barcelona: 18 Fahrer sind angemeldet

Am 20./21. August werden zehn Teams aus der Superbike- und Supersport-WM die sechswöchige Sommerpause für einen umfangreichen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unterbrechen.

Seit dem 1. August befindet sich die Superbike-WM 2022 in ihrer zweiten langen Pause. Zwischen Most und Magny-Cours am 10./11. September sind es sechs Wochen, zuvor gab es zwischen den Meetings in Misano und Donington Park bereits eine vierwöchige Unterbrechung.



Am Freitag um 14 Uhr bekamen die Teams Einlass zum Catalunya-Circuit und sind seither mit dem Aufbau der Boxen beschäftigt. Am Samstag und Sonntag wird jeweils von 10 bis 18 Uhr getestet, mit 30 Grad Celsius ist es nahe Barcelona angenehm heiß.

Auf der 4,675 km langen Strecke wurde in diesem Jahr bereits getestet, außerdem findet in Barcelona vom 23. bis 25. September der achte Saison-Event statt, also direkt nach Magny-Cours. Der Test dient nicht nur zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, sondern auch konkret für das Rennwochenende in Katalonien.



Die Test-Gelegenheit in Barcelona wird von zehn Teams wahrgenommen. Alle fünf in der Superbike-WM vertretenen Hersteller BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sind mit ihren Werksteams dabei, hinzu kommen einige Privatiers.

BMW wird mit beiden Teams testen. Die Truppe BMW Motorrad von Teamchef Shaun Muir wird mit Scott Redding und mit Michael van der Mark dabei sein, das deutsche Team Bonovo action schickt Loris Baz und Eugene Laverty auf die Strecke.



Aruba.it Ducati ist mit Alvaro Bautista und Michael Rinaldi ebenfalls vollzählig anwesend.

Für Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu ist die Teilnahme selbstverständlich – die Sommerpause ist dem 25-Jährigen ohnehin viel zu lang. Außerdem muss der Weltmeister den Rückstand von 38 Punkten auf WM-Leader Bautista aufholen. Mit dabei ist auch Teamkollege Andrea Locatelli.

Das offizielle Team der Honda Racing Corporation wird mit Iker Lecuona und Xavi Vierge auf der Strecke sein. Das Kundenteam von Midori Moriwaki ermöglicht Leandro Mercado einen seltenen Test, Hafizh Syahrin bleibt zuhause in Malaysia.

Ein Heimspiel ist der Barcelona-Test für das Werksteam von Kawasaki, das seinen Hauptsitz in Granollers hat, knapp 6 km von der Rennstrecke entfernt. Jonathan Rea und Alex Lowes sind durch ihre Teilnahme am Suzuka Eight Hours (Platz 2) ohnehin nicht im Urlaubsmodus. Auch Testfahrer Florian Marino wird Runden drehen.

Für das Kawasaki-Team Orelac wird Oliver König testen, Pedercini Kawasaki ermöglicht dem zweifachen Spanischen Supersport-Champion Oscar Gutierrez das Debüt auf einem Superbike in WM-Konfiguration. Sollte sich der 23-Jährige gut schlagen, könnte er eventuell jene Rennen in der zweiten Saisonhälfte für das italienische Team absolvieren, bei denen Wunschfahrer Leon Haslam nicht kann.



Mit Raffaele De Rosa und Lorenzo Baldassarri sind auch zwei Supersport-Fahrer dabei.

Die angemeldeten Test-Teilnehmer:



Superbike-WM:



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB), Florian Marino (F)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Oscar Gutierrez (E)



Honda: Xavi Vierge (E), Iker Lecuona (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Eugene Laverty (IRL)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



Supersport-WM:



Orelac Ducati: Raffaele De Rosa (I)



Evan Bros Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)