SBK-Test Barcelona, 13 Uhr: Zwei Ducati vor Kawasaki

An diesem Wochenende testen die Werksteams von BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona. Zur Halbzeit des ersten Tags liegt Michael Rinaldi (Ducati) vorne.

Samstag und Sonntag dürfen die Fahrer von 10 bis 18 Uhr testen, mit 31 Grad Celsius ist es in Montmelo bei Barcelona angenehm heiß. Alle fünf in der Superbike-WM vertretenen Hersteller BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sind mit ihren Werksteams dabei, hinzu kommen einige Privatiers.

Augenfälligste Neuigkeit bei Ducati ist eine andere Schwinge an der V4R von WM-Leader Alvaro Bautista. Honda fährt Vergleichstests mit zwei Schwingen, die Chassis’ der Fireblades von Iker Lecuona und Xavi Vierge haben Versteifungen bekommen.

Das Kawasaki-Werksteam setzt Florian Marino für die Erledigung grundlegender Arbeiten ein, etwa das Einfahren von Bremsbelägen. Normal ist der Franzose in der Endurance-WM unterwegs und betreut außerdem Werksfahrer Alex Lowes. Rekordchampion Jonathan Rea spart sich einen halben Testtag und wird erst nach der Mittagspause fahren.

Bei BMW sind die verletzten Michael van der Mark und Eugene Laverty zurück auf dem Bike.

Pedercini Kawasaki ermöglicht Oscar Gutierrez das Debüt auf einem Superbike in WM-Konfiguration. Sollte sich der 23-Jährige gut schlagen, könnte er eventuell jene Rennen in der zweiten Saisonhälfte für das italienische Team absolvieren, bei denen Wunschfahrer Leon Haslam nicht kann. Hauptberuflich fährt Gutierrez auf Yamaha die Spanische Superbike-Meisterschaft, zweimal war er in seiner Heimat bereits Supersport-Champion.

Am Samstag um 13 Uhr liegt zur Mittagspause Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi mit 1:41,926 min vorne.



Zum Vergleich die besten Zeiten auf dem Catalunya-Circuit: Der Pole-Rekord mit Qualifyer-Hinterreifen wird seit 2021 von Tom Sykes (BMW) gehalten und steht bei 1:40,408 min. Die schnellste Rennrunde fuhr im Vorjahr Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Sprintrennen in 1:41,493 min.

SBK-Test Barcelona, Zwischenstand Samstag 13 Uhr:



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,926 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:42,211

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,358

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,364

5. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,445

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:42,566

7. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,713

8. Loris Baz (F), BMW, 1:43,440

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:43,448

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:44,658

11. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:44,739

12. Tati Mercado (RA), Honda, 1:44,975

13. Oscar Gutierrez (E), Kawasaki, 1:45,264

14. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:45,323

– Jonathan Rea (GB), Kawasaki, keine Zeit



Supersport-WM:

1. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 1:47,000

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,311