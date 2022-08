Oscar Gutierrez: Neuer Youngster in der Superbike-WM

In Magny-Cours hat Oscar Gutierrez (23) sein SBK-Debüt

Oscar Gutierrez in Barcelona

Bei den kommenden Events der Superbike-WM in Magny-Cours und Barcelona bringt das Kawasaki-Team Pedercini den 23-jährigen Oscar Gutierrez an den Start. SPEEDWEEK.com sprach mit dem Spanier.

Seit der Trennung von Loris Cresson nach dem WM-Auftakt in Aragon bestreitet das Team Pedercini Kawasaki die Superbike-WM 2022 mit wechselnden Piloten. Die Truppe aus Norditalien trat bislang mit Leon Haslam, Isaac Vinales, Alessandro Delbianco und Brian Vickers an, Punkte gelangen nur Haslam.

Am vergangenen Wochenende testete das Pedercini-Team in Barcelona mit dem Spanier Oscar Gutierrez, der sich nicht blamierte. Der 23-Jährige fuhr schneller als Oliver König und war auf dem Niveau von Tati Mercado, obwohl er weder die Kawasaki ZX-10RR kannte noch die Pirelli-Reifen. In der Spanischen Meisterschaft fährt Gutierrez eine mit Michelin-Reifen bestückte Yamaha R1.

Gutierrez’ internationale Karriere begann 2014 im Red Bull Rookies Cup, den er in diesem und dem folgenden Jahr auf den Plätzen 12 und 5 abschloss. Vorne fuhren damals Jorge Martin, Joan Mir, Bo Bendsneyder und Fabio Di Giannantonio.



«Anschließend machte ich ein Jahr Pause», erzählte Gutierrez SPEEDWEEK.com. «Ich hatte Angebote für die Moto3-WM, aus finanziellen Gründen war das aber nicht möglich.»

2019 und 2020 bestritt Gutierrez die Spanische Supersport-Meisterschaft, welche er auf Yamaha in beiden Jahren gewann. Seit 2021 fährt er Superbike. Aktuell liegt er auf dem vierten Gesamtrang, weil er die Rennen in Barcelona verpasst hat. Beim Auftakt in Jerez gewann Oscar beide Rennen.

«Natürlich möchte ich Vollzeit Weltmeisterschaft fahren, so schnell wie möglich», unterstrich der Rookie. «Ich arbeite seit vier Jahren mit Yamaha, es wäre auch schön, mit ihnen in die WM zu gehen. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit mit Kawasaki, die ich natürlich wahrnehme.»

Gutierrez und Teamchef Lucio Pedercini haben sich darauf geeinigt, dass sie die SBK-Events in Magny-Cours (9.–11. September) und Barcelona (23.–25. September) zusammen bestreiten. Die restlichen Rennen des Jahres soll Haslam fahren, festgezurrt ist das aber noch nicht. Gutierrez ist für Pedercini auch ein Kandidat für den Stammplatz in der Weltmeisterschaft 2023.

Kombinierte Zeiten SBK-Test Barcelona, 20./21. August:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,913 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,107

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:41,281

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,514

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,621

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,731

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,087

8. Loris Baz (F), BMW, 1:42,136

9. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,165

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,358

11. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:42,858

12. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:43,367

13. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:43,992

14. Tati Mercado (RA), Honda, 1:44,603

15. Oscar Gutierrez (E), Kawasaki, 1:44,688

16. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,809