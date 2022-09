Loris Baz hatte Podestplatz für Bonovo BMW in Händen

Scott Redding bescherte BMW im ersten Superbike-Rennen in Magny-Cours den dritten Podestplatz in diesem Jahr; auch Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action hatte das Zeug dazu.

BMW-Pilot Loris Baz ließ bereits im freien Training am Samstagmorgen mit der drittschnellsten Zeit hinter Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Markenkollege Scott Redding aufhorchen.

Im Qualifying fuhr der Franzose auf Startplatz 9, im Rennen war er nach drei Runden bereits Dritter. Hinter den Führenden Alvaro Bautista (Ducati) und Redding hielt sich Baz dort bis Runde 12, dann rutschte ihm das Vorderrad weg und er stürzte. Zwar konnte der Bonovo-Pilot weiterfahren, doch die karierte Flagge sah er mit 37,8 sec Rückstand nur als 14.

Dass Baz Platz 3 ins Ziel gebracht hätte, darf bezweifelt werden. Denn die hinter ihm liegenden Ducati-Piloten Axel Bassani und Michael Rinaldi waren schneller. Sehr wahrscheinlich hätte er aber das beste Teamergebnis, zwei sechste Plätze in Assen, verbessert.

Natürlich brach für Baz und das Bonovo-Team im Moment des Sturzes eine Welt zusammen. Sie nahmen jedoch das Positive mit.



«Am Morgen im FP3 habe ich mich auf dem Bike gut gefühlt, das war das bisher beste Gefühl überhaupt und ich war Dritter», erzählte der 29-Jährige. «Bassani und Rinaldi haben aufgeholt, daher musste ich perfekt fahren. Ich musste meine Pace verbessern und meine Reifen haben nachgelassen. Ich wusste, es würde hart werden und habe in der Kurve einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe ein Stück sehr alten Asphalts erwischt und die Front verloren. Das ist schade, aber ich bereue nichts, denn wir sind zehn, elf Runden auf Platz 3 gefahren. Das haben wir in diesem Jahr noch nie geschafft.»

Baz weiter: «Es ist gut, zeigen zu können, dass nun zwei BMW um Top-Platzierungen kämpfen können. Uns hat nicht viel auf die Pace von Scott Redding gefehlt. Das macht Mut. Ich denke, der Test in Barcelona hat uns stärker gemacht, wir haben dort einige gute Entscheidungen getroffen. Am Sonntag versuchen wir es wieder, doch ich habe mich gefreut, alle Jungs lächeln zu sehen, als ich an die Box zurückgekommen bin. Das war ein gutes Zeichen!»



In der Weltmeisterschaft liegt Baz nach 19 Rennen mit 67 Punkten auf Platz 11. In der Privatfahrerwertung ist der 2-fache Laufsieger Zweiter hinter Bassani.

Ergebnisse Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Bautista, Ducati, 21 Runden

2. Redding, BMW, + 4,079 sec

3. Bassani, Ducati, + 6,751

4. Lowes, Kawasaki, + 8,531

5. Gerloff, Yamaha, + 9,022

6. Rinaldi, Ducati, + 17,260

7. Locatelli, Yamaha, + 20,044

8. Öttl, Ducati, + 20,712

9. Lecuona, Honda, + 21,583

10. Mahias, Kawasaki, + 23,854

11. Razgatlioglu, Yamaha, + 26,929

12. van der Mark, BMW, + 27,322

13. Vierge, Honda, + 28,639

14. Baz, BMW, + 37,824

15. Bernardi, Ducati, + 38,051

16. Ponsson, Yamaha, + 40,505

17. Nozane, Yamaha, + 40,619

18. Laverty, BMW, + 41,049

19. Tamburini, Yamaha, + 41,743

20. Syahrin, Honda, + 49,687

21. Mercado, Honda, + 51,725

22. König, Kawasaki, + 51,964

23. Gutierrez, Kawasaki, + 1 Runde

24. Rea, Kawasaki, + 1 Runde

Superbike-WM-Stand nach 19 von 36 Rennen:

1. Bautista, 323 Punkte. 2. Rea 267. 3. Razgatlioglu 265. 4. Locatelli 157. 5. Rinaldi 144. 6. Lecuona 134. 7. Bassani 131. 8. Redding 130. 9. Lowes 126. 10. Vierge 82. 11. Baz 67. 12. Gerloff 66. 13. Öttl 48. 14. Mahias 37. 15. Bernardi 24. 16. Tamburini 23. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Fores 12. 20. Nozane 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.