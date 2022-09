Axel Bassani (Ducati/3.): «Unterschied ist das Geld»

In Magni-Cours holte Axel Bassani auf der Motocorsa-Ducati am Samstag den zweiten Podestplatz seiner Superbike-WM-Karriere. Der beste Independent-Team-Fahrer will aber die Werks-Bikes schlagen.

In einer turbulenten Anfangsphase schob sich Axel Bassani im ersten Lauf von Magny-Cours von Startplatz 8 rasch auf den vierten Platz nach vorne. Als Michael Ruben Rinaldi einen Ausritt durchs Kiesbett unternahm und Loris Baz stürzte, war der Weg zu Bassanis erstem Podestplatz in dieser Saison frei – es war gleichzeitig sein erstes Superbike-WM-Podium im Trockenen.

«Man muss das Rennen auch zu Ende fahren», gab der Ducati-Pilot aus dem Motocorsa-Team zu bedenken, als er nach dem Rennen auf die Stürze der Konkurrenz – darunter Rea und Razgatlioglu – angesprochen wurde. «Wir werden sehen, wie es morgen läuft, aber heute ist heute – und wir sind auf dem Podest. Darüber bin ich sehr glücklich. Wir wollten diesen Podestplatz die ganze Saison lang und jetzt ist er da.»

Hat der 23-Jährige also bewiesen, dass er trotz des jungen Alters ein gereifter Fahrer ist? «Innerlich bin ich alt», warf er lachend ein. Wieder ernst ergänzte er: «Ich bin ein Fahrer, der ruhig bleiben und das Ergebnis nicht wegwerfen will. Ich will in jedem Rennen ins Ziel kommen. Manchmal ist das eine gute Sache, manchmal aber auch nicht.»

Worauf ist die Steigerung zurückzuführen? «Der Motorrad ist mit Sicherheit besser als im Vorjahr. Ich habe mich aber auch entwickelt, ich habe viele Dinge über die Superbike verstanden. Ich bin konstanter und entspannter, wenn ich das Motorrad fahre», zählte der Italiener auf. «Ich und das Motorrad, wir entwickeln und gemeinsam und machen den Unterschied, nichts Besonderes.»

Die Zusammensetzung der Motocorsa-Mannschaft wurde im Vergleich zum Vorjahr verändert. «Ja, das gesamte Team hat sich verändert – drei Mal», bestätigte Axel und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Wie schwierig ist das aus Sicht des Fahrers? «Es ist kein Problem, aber es ist schwierig. Wenn du auf neue Leute triffst, brauchst du Zeit, um sie kennenzulernen. Die neuen Jungs brauchen genauso Zeit, um mich zu verstehen. Die ersten zwei bis drei Rennen haben wir gebraucht, um uns zu verstehen. Danach haben wir angefangen, gut zu arbeiten – und jetzt sprechen die Ergebnisse für sich.»

Ist es ihm wichtig, der beste Independent-Team-Fahrer zu sein? «Natürlich ist das besonders für mich und vor allem für mein Team», antwortete Bassani. «Jetzt bin ich aber darauf konzentriert, die Werks-Bikes zu schlagen. Das ist wichtig für mich. Ich will in jedem Rennen in den Top-5 sein und bis zum Ende der Saison so viele Podestplätze wie möglich sammeln.»

Große Unterschiede zwischen seiner Panigale und den Bikes im Ducati-Werksteam sieht der Motocorsa-Fahrer nicht. «Bei Alvaro ist es mehr der Gewichtsunterschied, er ist sehr klein und das hilft ihm auf den Geraden und im Kurvenausgang. Ich glaube aber nicht, dass es einen großen Unterschied gibt – der Unterschied ist das Geld», schob er lachend nach.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 1:

1. Bautista, Ducati, 21 Runden

2. Redding, BMW, + 4,079 sec

3. Bassani, Ducati, + 6,751

4. Lowes, Kawasaki, + 8,531

5. Gerloff, Yamaha, + 9,022

6. Rinaldi, Ducati, + 17,260

7. Locatelli, Yamaha, + 20,044

8. Öttl, Ducati, + 20,712

9. Lecuona, Honda, + 21,583

10. Mahias, Kawasaki, + 23,854

11. Razgatlioglu, Yamaha, + 26,929

12. van der Mark, BMW, + 27,322

13. Vierge, Honda, + 28,639

14. Baz, BMW, + 37,824

15. Bernardi, Ducati, + 38,051

16. Ponsson, Yamaha, + 40,505

17. Nozane, Yamaha, + 40,619

18. Laverty, BMW, + 41,049

19. Tamburini, Yamaha, + 41,743

20. Syahrin, Honda, + 49,687

21. Mercado, Honda, + 51,725

22. König, Kawasaki, + 51,964

23. Gutierrez, Kawasaki, + 1 Runde

24. Rea, Kawasaki, + 1 Runde

Superbike-WM-Stand nach 19 von 36 Rennen:

1. Bautista 323 Punkte. 2. Rea 267. 3. Razgatlioglu 265. 4. Locatelli 157. 5. Rinaldi 144. 6. Lecuona 134. 7. Bassani 131. 8. Redding 130. 9. Lowes 126. 10. Vierge 82. 11. Baz 67. 12. Gerloff 66. 13. Öttl 48. 14. Mahias 37. 15. Bernardi 24. 16. Tamburini 23. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Fores 12. 20. Nozane 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.