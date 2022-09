Michael Rinaldi (2.): «Habe mir viel Druck gemacht»

Ducati-Werkspilot Michael Ruben Rinaldi fuhr am Sonntag in Magny-Cours beim zweiten Hauptrennen der Superbike-WM auf das Podium. Ihm gelang damit ein kleiner Befreiungsschlag, auch wenn die Zukunft ungewiss ist.

Für Michael Ruben Rinaldi war es ein erfolgreicher Arbeitstag in Magny-Cours, denn der Italiener steuerte seine Ducati Panigale V4R am Sonntagnachmittag auf Platz 2, dabei verlor er zwei Sekunden auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha), der seinen achten Saisonsieg feierte. Für Rinaldi war es das dritte Podest der Superbike-WM-Saison, er liegt auf WM-Rang 4, direkt hinter Bautista, Razgatlioglu und Rea.

«Seit einigen Rennen kennen wir unser Potenzial, aber wir haben nie ein Podium erreichen können», sagte Rinaldi im Interview. «Endlich eine Befreiung vom Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Ich habe die Möglichkeiten gehabt, um gute Ergebnisse zu erzielen, in Most und in am Samstag machte ich Fehler, aber der Speed war vorhanden. Ich bin sehr glücklich.»

Anschließend sprach der 26-Jährige über sein Rennen. «Ich habe sehr viel Druck gemacht zur Mitte des Rennens, denn ich wollte von der Gruppe wegfahren. Aber Toprak ist mir gefolgt, er konnte die Reifen etwas schonen. Als er an mir vorbei war, habe ich wieder alles gegeben, aber in den letzten Runden habe ich einen Fehler gemacht», gab er zu. «Der Hinterreifen war leider fast am Ende. Ich habe bis zur vorletzten Runde gepusht, aber ich war Zweiter, dann habe ich nur die Position gemanagt. Toprak hatte am Ende noch mehr im Köcher. Schade, denn ich wollte gewinnen.»

«Es ist ein sehr wichtiger Podestplatz, ich war zuvor nie in Magny-Cours auf dem Podium. Es ist sehr wichtig für die Zukunft», weiß der Ducati-Fahrer. «Das Team und Ducati unterstützt mich immer. Ich bin das zweite Jahr in dieser Mannschaft und sie haben mir das alles möglich gemacht. Ich möchte mich nicht beschweren über Dinge oder Aussagen von außen, ich bin einfach dankbar für alles.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 21 Runden

2. Rinaldi, Ducati, + 2,024

3. Bassani, Ducati, + 4,742

4. Lowes, Kawasaki, + 5,084

5. Rea, Kawasaki, + 10,679

6. Redding, BMW, + 11,955

7. Locatelli, Yamaha, + 15,188

8. Gerloff, Yamaha, + 15,443

9. Baz, BMW, + 16,870

10. Lecuona, Honda, + 18,367

11. Öttl, Ducati, + 25,740

12. Mahias, Kawasaki, + 33,872

13. Bernardi, Ducati, + 38,188

14. Tamburini, Yamaha, + 41,389

15. Nozane, Yamaha, + 42,657

16. Ponsson, Yamaha, + 50,863

17. Gutierrez, Kawasaki, + 54,487

18. König, Kawasaki, >+ > 1 min

19. Syahrin, Honda, + > 1 min

DNF Laverty, BMW

DNF Vierge, Honda

DNF Van der Mark, BMW

DNF Mercado, Honda

DNF Bautista, Ducati

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 10 Runden

2. Bautista, Ducati, + 1,891 sec

3. Rea, Kawasaki, + 2,040

4. Lowes, Kawasaki, + 3,983

5. Redding, BMW, + 5,019

6. Bassani, Ducati, + 5,690

7. Rinaldi, Ducati, + 6,713

8. Gerloff, Yamaha, + 11,797

9. Baz, BMW, + 12,194

10. Locatelli, Yamaha, + 13,092

11. Lecuona, Honda, + 13,794

12. Öttl, Ducati, + 14,285

13. Van der Mark, BMW, + 14,413

14. Mahias, Kawasaki, + 16,345

15. Bernardi, Ducati, + 23,491

16. Nozane, Yamaha, + 25,030

17. Syahrin, Honda, + 26,046

18. Laverty, BMW, + 28,588

19. Tamburini, Yamaha, + 28,675

20. Mercado, Honda, + 28,837

21. Ponsson, Yamaha, + 29,338

22. Gutuerrez, Kawasaki, + 29,476

23. König, Kawasaki, + 34,839

DNF Vierge, Honda

Superbike-WM-Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.