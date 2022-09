Johnny Rea (Kawasaki) gibt zu: «Es ist frustrierend»

Kawasaki-Star Jonathan Rea gehörte am Freitag zwar zu den schnellsten Piloten, als Favorit sieht sich der Rekordweltmeister beim Superbike-Meeting in Barcelona jedoch nicht.

Streicht man Iker Lecuona (Honda), der mit einem Qualifyer um 0,5 sec schneller fuhr als der Rest, aus der kombinierten Zeitenliste, liegen die Top-5 am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Barcelona innerhalb nur 0,150 sec.

Mittendrin Jonathan Rea, der in 1:42,058 min unwesentlich langsamer war als WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati). Im FP1 fuhr der Kawasaki-Star für eine Weile hinter dem Spanier und stellte fest, dass sein Rückstand weit mehr ist als nur 0,040 sec.

«Es war interessant zu beobachten, wie er sein Bike auf dieser Piste fährt. Aber es war auch frustrierend, dass er trotz Fehlern immer eine gute Rundenzeit fahren kann», sagte Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In seinem Windschatten war ich im ersten Sektor 0,2 sec schneller, als wenn ich allein fahre. Wir haben noch ein paar Ideen im Hinterkopf, was wir verbessern können. Letztlich müssen wir optimistisch bleiben und versuchen, mit ihm mitzuhalten, obwohl das schwierig wird.»

Ein entscheidender Punkt in Barcelona ist der Reifenverschleiß. Auch hier scheint Bautista dem Nordiren einen Schritt voraus zu sein.

«Das ist für alle so. Ich fühlte mich gut mit meiner Pace, allerdings müssen wir die Konstanz verbessern. Álvaro ist hier sehr stark, und es macht den Anschein, als wäre ihnen ein guter Start ins Wochenende gelungen. In einigen Bereichen müssen wir unser Bike noch etwas kontrollierbarer hinbekommen, damit ich, wenn die Reifen nachlassen, nicht so sehr kämpfen muss, hauptsächlich auf der Bremse und beim Einlenken. In manchen Kurven bin ich am Limit.», grübelte Rea. «Wir müssen uns also am Samstagmorgen damit beschäftigen, die Reifen in den langen Rennen weniger zu beanspruchen. Ich bin im FP2 einen Long-Run gefahren, drei Runden weniger als die Renndistanz, und der Reifenabbau war weniger stark als im letzten Jahr. Um die Lücke zu Álvaro zu schließen, haben wir aber noch viel zu tun.»

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:42,018 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,058 + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,085 + 0,067 4. Michael Rinaldi Ducati 1:42,121 + 0,103 5. Xavi Vierge Honda 1:42,221 + 0,203 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,318 + 0,300 7. Axel Bassani Ducati 1:42,477 + 0,459 8. Scott Redding BMW 1:42,648 + 0,630 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,737 + 0,719 10. Philipp Öttl Ducati 1:42,823 + 0,805 11. Eugene Laverty BMW 1:42,828 + 0,810 12. Iker Lecuona Honda 1:42,844 + 0,826 13. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,904 + 0,886 14. Alex Lowes Kawasaki 1:42,937 + 0,919 15. Loris Baz BMW 1:43,048 + 1,030 16. Luca Bernardi Ducati 1:43,230 + 1,212 17. Roberto Tamburini Yamaha 1:43,595 + 1,577 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,599 + 1,581 19. Michael vd Mark BMW 1:43,613 + 1,595 20. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:43,924 + 1,906 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:44,179 + 2,161 22. Leandro Mercado Honda 1:44,281 + 2,263 23. Oliver König Kawasaki 1:44,293 + 2,275 24. Hafizh Syahrin Honda