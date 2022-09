Garrett Gerloff: «Stand mehrfach wie ein Idiot da»

Nach über 14 Monaten hat es Garrett Gerloff in der Superbike-WM wieder aufs Podium geschafft. Der Yamaha-Pilot aus Texas zeigte in Barcelona sein stärkstes Rennen seit Langem.

Am 20. September 2020 eroberte Garrett Gerloff auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen ersten Podestplatz in der Superbike-WM, damals wurde er hinter Chaz Davies (Ducati) und Michael van der Mark (Yamaha) Dritter. Im gleichen Jahr holte er in Estoril zwei weitere Podestplätze, im Vorjahr schaffte er es in Aragon und Donington Park aufs Podium.

Auf die Rennen in England folgte 2021 der Assen-Event, bei dem Gerloff den späteren Weltmeister Toprak Razgatlioglu in der ersten Kurve abschoss. Das gab der Karriere des Texaners einen dermaßen Knick, dass er über 14 Monate brauchte, bis er es wieder in die Top-3 schaffte.

Gerloffs Rennen in Barcelona war eine taktische Meisterleistung. Nach neun von 20 Runden lag er auf Position 8, dann überholte er Andrea Locatelli, Axel Bassani, Alex Lowes, Iker Lecuona und Razgatlioglu. Ins Ziel kam der Fahrer aus dem Giansanti Racing Team als Dritter hinter Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki), was den sechsten Podestplatz in seiner WM-Karriere bedeutet.

«Zu Rennbeginn dachte ich mir, dass das wieder ein achter oder neunter Platz wird», bemerkte Gerloff. «Aber ich tat alles, um an den Jungs um mich herum dranzubleiben. Ich konnte sehen, wie Locatelli und Lecuona in der langgezogenen Rechtskurve ihren Hinterreifen rauchen ließen. Da dachte ich mir, dass sie das nicht bis Rennende durchziehen können. Also schraubte ich etwas zurück und schonte meinen Hinterreifen. Die Idee war, dass sich das zum Schluss hin auszahlt. In der zweiten Rennhälfte holte ich dann unerwartet schnell zu den Leuten vor mir auf. Ich bin überrascht, dass ich es in die Top-3 schaffte. Das Wochenende läuft nicht schlecht, es ist aber auch nichts Spezielles.»

Bis zur vorletzten Runde schien es so, dass Gerloff sogar den zweitplatzierten Rea noch einholen kann, Spitzenreiter Bautista war über 10 sec voraus. «Es ist nicht so, dass ich ihn nicht einholen wollte», grinste der Texaner aus Katy. «Aber auch ich strauchelte, besonders in Rechtskurven. Ich wusste, dass ich am Limit bin und wollte es in der letzten Runde nicht wegschmeißen, nur um vielleicht Zweiter zu werden. In den vergangenen zwölf Monaten stand ich ein paar Mal wie ein Idiot da, so sollte es dieses Mal nicht ausgehen.»

In der Weltmeisterschaft hat der Yamaha-Pilot jetzt 92 Punkte und ist Zehnter. Zum vor ihm platzierten Scott Redding (BMW) fehlen 53 Punkte. In der Wertung der Privatfahrer ist Gerloff Zweiter hinter Bassani (Motocorsa Ducati).

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 8,665 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 9,289 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,783 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 13,568 6. Iker Lecuona Honda + 13,655 7. Alex Lowes Kawasaki + 14,013 8. Axel Bassani Ducati + 14,839 9. Andrea Locatelli Yamaha + 29,775 10. Eugene Laverty BMW + 30,094 11. Loris Baz BMW + 30,390 12. Xavi Vierge Honda + 31,755 13. Roberto Tamburini Yamaha + 33,055 14. Lucas Mahias Kawasaki + 35,962 15. Christophe Ponsson Yamaha + 37,498 16. Kohta Nozane Yamaha + 45,108 17. Oscar Gutierrez Kawasaki + 46,958 18. Leandro Mercado Honda + 55,315 19. Oliver König Kawasaki + 57,534 out Michael van der Mark BMW out Scott Redding BMW out Luca Bernardi Ducati out Philipp öttl Ducati