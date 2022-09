Befreiungsschlag: Eugene Laverty (BMW) wieder Top-10

Nach Monaten voller Frust und Enttäuschungen hatte Eugene Laverty im ersten Rennen der Superbike-WM 2022 in Barcelona als bester BMW-Pilot endlich wieder einen Grund zum Jubel. Seine Erfahrung zahlte sich aus.

Eugene Laverty macht in der Superbike-WM 2022 eine schwierige Zeit durch. Denn die Entwicklung der BMW M1000RR begünstigt größere Fahrer, außerdem plagt den Nordiren eine Verletzung am rechten Unterarm, die er sich Ende April bei einem Sturz in Assen zuzog.

Im ersten Rennen in Barcelona konnte Laverty aber seine Erfahrung aus 234 Superbike-Rennen zu seinem Vorteil nutzen. Bis Runde 10 belegte der BMW-Pilot Platz 14 und machte in der zweiten Rennhälfte, während die meisten Piloten mit nachlassenden Reifen zu kämpfen hatten, vier Plätze gut und kam als Zehnter ins Ziel. Es ist erst das zweite Top-10-Ergebnis von Laverty in diesem Jahr! Dass er damit bester BMW-Pilot im Ziel war, macht das Ergebnis noch ein wenig süßer.

«Es ist schön, wieder einmal in den Top-10 zu landen, das ist wirklich wichtig», sagte der 13-fache Laufsieger erleichtert. «Die anderen hatten nicht mehr viel Reifen übrig, aber ich schon. Also konnte ich stark aufholen und habe kurz vor der Ziellinie sogar fast noch Locatelli einholen können. Es hat wirklich Spaß gemacht, besonders wenn du mehr Grip als die anderen hast und zwei Fahrer noch in der letzten Runde überholen kannst.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Álvaro Bautista © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Kohta Nozane © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Alex Lowes, Iker Lecuona & Jonathan Rea © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Álvaro Bautista & Garrett Gerloff Zurück Weiter

Einer dieser Fahrer war sein Bonovo-Teamkollege Loris Baz, der Elfter wurde. Die beiden anderen BMW-Piloten kamen nicht ins Ziel: Scott Redding vom Team BMW Motorrad stürzte in der zweiten Runde, dessen Teamkollege Michael van der Mark fiel mit Defekt aus.

«Ich denke, ich habe Loris sogar berührt, als ich ihn in der vorletzten Kurve überholt habe, wo man eigentlich nicht überholen kann. Also ist das passiert, aber für ihn war das okay. Er hat verstanden, dass es die letzte Runde war und wir alles geben mussten», meinte Laverty. «Das war eine fantastische Aufholjagd am Ende. Jetzt müssen wir noch am Tempo zu Rennbeginn arbeiten und hoffen, dass wir noch weiter mittendrin sein können.»

Der Franzose nahm Laverty das Manöver nicht übel.

«Wir konnten heute nicht mehr herausholen. Ehrlich gesagt, hatten wir ein sehr hartes Wochenende», gestand Baz. «Ich bin ins Rennen gegangen mit einem Vorderreifen, den ich zuvor noch nie probiert hatte, und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe nur versucht, zu Beginn ruhig zu bleiben, um den Reifen zu schonen. Ich habe zu Beginn viele überholt, dann kam Vierge aber zurück, er war zunächst etwas schneller, aber an einem Punkt hatte er keinen Gummi mehr übrig und ich habe so viel Zeit mit ihm verloren. Ich habe auch gesehen, dass Locatelli einige Probleme hat, also habe ich mich auf ihn konzentriert und versuchte ihn in den letzten Kurven einzuholen. Aber stattdessen hat Eugene ein wirklich starkes Manöver in dieser Kurve gemacht. Am Ende habe ich ehrlich gesagt darüber gelacht und dachte, dieser Typ sollte nicht am Ende der Saison aufhören, er fährt schließlich noch wie ein 15-Jähriger.»

Seit Ende Juli wissen: Der 36-jährige Laverty tritt am Saisonende zurück und wechselt ins Management von Bonovo action.

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 8,665 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 9,289 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,783 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 13,568 6. Iker Lecuona Honda + 13,655 7. Alex Lowes Kawasaki + 14,013 8. Axel Bassani Ducati + 14,839 9. Andrea Locatelli Yamaha + 29,775 10. Eugene Laverty BMW + 30,094 11. Loris Baz BMW + 30,390 12. Xavi Vierge Honda + 31,755 13. Roberto Tamburini Yamaha + 33,055 14. Lucas Mahias Kawasaki + 35,962 15. Christophe Ponsson Yamaha + 37,498 16. Kohta Nozane Yamaha + 45,108 17. Oscar Gutierrez Kawasaki + 46,958 18. Leandro Mercado Honda + 55,315 19. Oliver König Kawasaki + 57,534 out Michael van der Mark BMW out Scott Redding BMW out Luca Bernardi Ducati out Philipp öttl Ducati