SBK-WM in Barcelona: Die Action beginnt um 11 Uhr

Das erste Rennen der Superbike-WM 2022 in Barcelona war voller Überraschungen, nur der Sieg von Alvaro Bautista (Ducati) war vorhersehbar. Wie und wo man die Action am Sonntag verfolgen kann.

Seit Jahren sind ServusTV und Eurosport die TV-Heimat der Superbike-WM im deutschen Sprachraum. Die Österreicher bieten außerdem ein umfangreiches und kostenloses Live-Streaming aller drei WM-Kategorien.

Am Rennsonntag überträgt ServusTV aus Barcelona wie gewohnt das zweite Hauptrennen der Superbike-Kategorie live und in HD im Free-TV. Unmittelbar davor das Superpole-Race vom Vormittag wiederholt.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport werden die Rennen in diesem Jahr vornehmlich auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt, so auch am kommenden Wochenende. Dafür kommen Superbike-Fans beim achten Saisonmeeting am letzten Renntag in den Genuss einer Live-Übertragung der zweiten Rennen von Superbike- und Supersport-WM.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM, der bis zum Saisonende auf 34,99 Euro kostet. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.de