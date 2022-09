Applaus für Philipp Öttl: Bestes Superbike-Ergebnis

Mit dem starken sechsten Platz im Superpole-Race in Barcelona eroberte Superbike-Rookie Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati sein bislang bestes Resultat. Mit Scott Redding (BMW) hatte er einen sehenswerten Kampf.

Zum ersten Mal schaffte es Philipp Öttl im Sprintrennen in die Top-9 und damit in die Punkte. Der schöne Nebeneffekt: Als Sechster des Sprints über zehn Runden muss er im zweiten Hauptrennen nicht von Startplatz 12 losbrausen, für den er sich in der Superpole qualifiziert hatte, sondern steht im Grid auf P6. Für den Bayer geht es also beachtliche sechs Positionen nach vorne.

Öttls bislang beste Leistung in seiner Rookie-Saison auf dem Superbike war Platz 7 im ersten Assen-Rennen, in Most und Magny-Cours wurde er jeweils Achter. Diese Ergebnisse holte er alle in den Hauptrennen über die volle Distanz.

Im ersten Rennen am Samstag kam Philipp auf dem Catalunya-Circuit nur eine halbe Runde weit, dann musste er seine Ducati V4R mit gerissener Kette abstellen. Doch schon da hatte er das Gefühl, dass auf der Rennstrecke in Montmelo für ihn einiges möglich ist.

Das bestätigte er mit dem tadellosen sechsten Platz im Sprintrennen. Einige Runden kämpfte Öttl mit BMW-Ass Scott Redding um Platz 7, dann rang er auch noch Honda-Werksfahrer Xavier Vierge nieder und wurde Sechster.

«Ich habe mich schon im Warm-up wohlgefühlt, für das Rennen haben wir wenig umgestellt», erzählte der einzige deutsche Superbike-WM-Pilot beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Jetzt stehe ich in der zweiten Startreihe bei den großen Kalibern, das ist gut, so muss es sein. Redding hat reingehalten, der lässt sich von mir nichts sagen. Ich habe ein zügiges Motorrad, die Ducati rennt auf der Geraden gut. Vierge habe ich auf der Bremse gepackt, das war gut.»

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,185 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 1,377 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,088 5. Michael Rinaldi Ducati + 9,016 6. Philipp Öttl Ducati + 10,506 7. Xavi Vierge Honda + 10,637 8. Scott Redding BMW + 10,947 9. Loris Baz BMW + 14,575 10. Garrett Gerloff Yamaha + 14,601 11. Lucas Mahias Kawasaki + 17,326 12. Luca Bernardi Ducati + 17,644 13. Kohta Nozane Yamaha + 19,942 14. Eugene Laverty BMW + 20,672 15. Roberto Tamburini Yamaha + 20,723 16. Axel Bassani Ducati + 20,886 17. Christophe Ponsson Yamaha + 23,918 18. Oscar Gutierrez Kawasaki + 25,744 19. Leandro Mercado Honda + 25,759 20. Oliver König Kawasaki + 37,666 21. Andrea Locatelli Yamaha + 45,370 out Michael van der Mark BMW out Iker Lecuona Honda