Gesichtsentgleisung: Bautista über Rea nicht amüsiert

Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea geht davon aus, dass Alvaro Bautista mit seiner schnellen Ducati V4R auf der langen Geraden in Portimao unschlagbar sein wird. Die Strategie des Nordiren lässt Bautista zittern.

Während Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu am Freitag im Autodromo do Algarve mit 1:40,720 min für die Bestzeit sorgte, landeten Jonathan Rea (Kawasaki) und WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) mit plus/minus einer halben Sekunde Rückstand auf den Positionen 4 und 5.

«Das wird ein sehr aggressives Rennen», kündigte Rea für Lauf 1 am Samstag an. «Auf dieser Strecke ist überholen sehr schwierig und Alvaro erwarte ich auf der Start-Ziel-Geraden sehr schnell. Deshalb muss ich überall sonst am Limit fahren. Toprak wird auch alles tun, was er kann. Das ist momentan die einzige Taktik gegen Alvaro. Ich habe alles zu gewinnen. Von Alvaro bin ich in der Gesamtwertung weit entfernt, aber an Toprak bin ich nahe dran – alles kann passieren. Ich bin dieses Jahr nicht so dominant, wie ich das in vorhergehenden Saisons war. Seit Estoril habe ich kein Rennen mehr gewonnen, die anderen zwei waren besser. Also müssen wir uns verbessern. Meine Strategie ist hinauszufahren, und alles zu unternehmen, was ich kann.»

Als Bautista das hörte, hatte er eine kurzfristige Gesichtsentgleisung. Wir erinnern uns: Im zweiten Hauptrennen in Magny-Cours hatte Rea den Spanier ins Kiesbett gerammt.



«Scheiße, wenn er noch aggressiver fährt, als er das in der Vergangenheit tat, dann weiß ich nicht, was ich erwarten soll», meinte Alvaro. «Eine Sache finde ich merkwürdig: In Barcelona war ich in der Topspeedliste lediglich 14. Wenn sie mehr Topspeed wollen, müssen sie mit Kawasaki oder Yamaha reden und nicht gegen mich oder Ducati gehen.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Portimão, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,720 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,965 + 0,245 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,082 + 0,362 4. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,196 + 0,476 5. Alvaro Bautista Ducati 1:41,223 + 0,503 6. Iker Lecuona Honda 1:41,453 + 0,733 7. Alex Lowes Kawasaki 1:41,639 + 0,919 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:41,760 + 1,040 9. Axel Bassani Ducati 1:41,765 + 1,045 10. Philipp Öttl Ducati 1:41,836 + 1,116 11. Scott Redding BMW 1:41,847 + 1,127 12. Xavi Vierge Honda 1:41,858 + 1,138 13. Loris Baz BMW 1:41,923 + 1,203 14. Michael vd Mark BMW 1:42,066 + 1,346 15. Eugene Laverty BMW 1:42,072 + 1,352 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:42,297 + 1,577 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,313 + 1,593 18. Leon Haslam Kawasaki 1:42,750 + 2,030 19. Jake Gagne Yamaha 1:42,760 + 2,040 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:42,944 + 2,224 21. Hafizh Syahrin Honda 1:43,161 + 2,441 22. Kohta Nozane Yamaha 1:43,329 + 2,609 23. Marvin Fritz Yamaha 1:43,415 + 2,695 24. Leandro Mercado Honda 1:43,416 + 2,696 25. Luca Bernardi Ducati 1:43,807 + 3,087 26. Oliver König Kawasaki 1:45,625 + 4,905