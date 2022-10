Scott Redding (BMW): «Wir hatten wieder Probleme»

Der Engländer Scott Redding sorgte als Siebter im zweiten Superbike-Hauptrennen im Autodromo do Algarve nahe Portimao für das beste BMW-Ergebnis. «Wir sind nicht dort, wo wir sein sollten», urteilte der Rennchef.

«Das Wochenende war nicht großartig», brachte es BMW-Werksfahrer Scott Redding nach den Plätzen 18, 13 und 7 in Portugal auf den Punkt. «Wir hatten wieder Probleme. Vielleicht nicht so wie in Barcelona, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir sein möchten. Unsere Schwäche kostet uns immer noch zu viel Zeit. Da ist nicht viel, das ich tun kann. Die Jungs haben gut gearbeitet, um mir in manchen Bereichen ein besseres Gefühl zu geben, und haben mir in Sachen Lebensdauer der Reifen geholfen, so dass ich zum Schluss raus konstanter sein konnte. Aber ich brauche Performance am Kurvenausgang, und im Moment gibt es da noch keine Lösung. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, und jeder arbeitet wirklich hart. Aber manchmal musst du wirklich tief reingehen, um eine Lösung zu finden, die den Unterschied ausmacht. Wir werden dort hinkommen, es braucht nur Zeit.»

«Von den Ergebnissen sind wir nicht da, wo wir sein sollten», stimmte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers zu. «Der Sturz von Scott am Samstag war sehr schade. Es war ein kleiner Fahrfehler, der ihn selbst am meisten geärgert hat, aber er hat versucht, seine Position zu verteidigen. Im Superpole-Race hatte Scott Probleme mit seinem X-Reifen und konnte die Pace nicht halten. Sein siebter Platz im zweiten Hauptrennen war okay, aber der Abstand zur Spitze mit fast einer Sekunde pro Runde ist zu groß. Insgesamt waren wir definitiv nicht da, wo wir vor Barcelona waren. Wir müssen weiter hart daran arbeiten, weiter nach vorne zu kommen.»

In Donington Park, Most und Magny-Cours hatte Redding mit Podestplätzen für viel Freude bei BMW gesorgt. In der Weltmeisterschaft liegt der 29-Jährige als Bester des Quartetts des bayerischen Herstellers auf dem neunten Gesamtrang.