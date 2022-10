Was Honda-Ass Xavi Vierge kurzfristig verbessern muss

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Portimão war es Xavi Vierge, der für Honda die besten Ergebnisse eingefahren hat. Obwohl es nur für achte Plätze reichte, ist für den 25-Jährigen das Glas halb voll.

Honda hatte auf der anspruchsvollen Rennstrecke in Portimão keinen leichten Stand. Im Frühjahr absolvierte das Werksteam der berühmten Honda Racing Corporation (HRC) zwar einen Test auf der Berg-und-Tal-Bahn, doch der fand bei kühleren Bedingungen statt. Außerdem steckte den Piloten noch das nicht sonderlich erfolgreiche Heimrennen in Barcelona in den Knochen.

Wie schon in Barcelona sorgte Xavi Vierge auch in Portugal für die besten Ergebnisse: Platz 8 im ersten und zweiten Lauf sowie ein undankbarer zehnter Rang im Superpole-Race. Dass er im Qualifying nur Startplatz 13 erreichte, lässt die Resultate in einem besseren Licht erscheinen.

«Samstag war ein schwieriger Tag für uns, aber unsere Einstellung ist es, zu lernen und aus jeder Situation das Positive mitzunehmen», sagte Vierge. «Wir haben etwas am Motorrad ausprobiert, das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Gleichzeitig ging uns aber etwas in einem Bereich abhanden, der normalerweise zu unseren stärksten Punkten gehört: Das Vertrauen in die Front, was sehr wichtig ist. Positiv ist, dass wir trotz einiger unerwarteter Probleme ein solides Rennen fahren konnten.»

Tatsächlich erreichte nur Vierge in Portimao einstellige Ergebnisse, dazu drei Top-10-Finishs!

Vierge weiter: «Das Wochenende in Portugal war in vielerlei Hinsicht positiv für uns, auch wenn die Ergebnisse unser Potenzial nicht widerspiegeln. Wir konnten das Gefühl am Sonntag im Vergleich zum Vortag deutlich verbessern. Es ist nur schade, dass wir den neunten Platz im Sprintrennen nur um den Bruchteil einer Sekunde verpasst haben, denn aus der dritten statt der fünften Reihe zu starten, hätte die Sache in Rennen 2 erleichtert. Ich bin jedenfalls nicht schlecht gestartet und konnte ein gutes, konstantes Tempo halten und schließlich ein solides Ergebnis erzielen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Vierge und Öttl © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Redding, Vierge, Van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Rea und Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Der aus der Moto2 kommende und mit der Verwendung der Elektronik unerfahren Vierge scheint sich immer besser auf die Superbike-Kategorie einzuschießen. Seine Methode, nicht nach kurzfristigem Erfolg zu streben, zahlt sich offenbar aus.

«Ich denke wirklich, dass wir insgesamt einen guten Job gemacht haben - wir haben viele Informationen gesammelt und gehen in die richtige Richtung für die Zukunft», meinte der Katalane. «Kurzfristig müssen wir uns im Qualifying verbessern, damit wir im Rennen bessere Karten in der Hand haben. Ich danke der gesamten Mannschaft für ihre harte Arbeit und sende meine Gebete und besten Wünsche an Victor Steeman.»

Positive Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des im ersten Rennen der Supersport-WM 300 schwer gestürzten Niederländers gibt es bedauerlicherweise nicht. Sein Zustand wird weiterhin als kritisch bezeichnet.