Loris Baz: «Kann niemanden verantwortlich machen»

Zum zweiten Mal nach Donington Park schaffte es Loris Baz aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action bei der Superbike-WM in Portimao in beiden Hauptrennen in die Top-10.

Mit Startplatz 7 zeigte Loris Baz im Autodromo do Algarve ein starkes Qualifying, Teamkollege Eugene Laverty stand als 17. deutlich hinten an. Im ersten Hauptrennen am Samstag wurde der Franzose Neunter, im Sprintrennen am Sonntagvormittag ebenfalls. Im zweiten Hauptrennen lieferte er sich zahlreiche Duelle und sah die schwarz-weiß-karierte Flagge als Zehnter. Zum zweiten Mal nach England schaffte es Baz in beiden Hauptrennen in die Top-10.

«Wir hatten einige gute Kämpfe in allen drei Rennen», hielt Baz fest. «Ich denke, dass unser Set-up im Superpole-Rennen nicht perfekt war, ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Zeit wie ein Wilder auf die Bremse gehen muss, aber dennoch blieb ich nicht weit hinter Scott Redding zurück, was gut ist – bis zur letzten Runde, als ich einen heftigen Moment hatte. Insgesamt war es ein ziemlich gutes Wochenende, besonders wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, die wir zu Beginn hatten. Ich hoffe, dass wir schon bald ein Wochenende ohne Probleme haben, an dem wir normal arbeiten können, ein gutes Set-up finden und das Motorrad verbessern. Wir können niemanden dafür verantwortlich machen, wir hatten einfach Pech. Ich denke, die Übersee-Rennen werden ganz anders, da weiß man nie, was einen erwartet. Aber wir haben es in die Top-10 geschafft, was das Ziel ist. Dennoch hoffe ich, dass wir bald in den Top-5 landen können.»

Teamkollege Laverty wurde in den drei Rennen zweimal 15. und einmal 16., was lediglich einen WM-Punkt bedeutet. «Alles, was wir im Moment tun können, ist uns weiter zu verbessern», meinte der Nordire, der seine letzte Saison fährt. «Das Team hat an diesem Wochenende fantastische Arbeit geleistet. Anstatt große Sprünge zu versuchen, haben wir an unseren Schwächen gearbeitet, um das Motorrad zu verbessern. Ehrlich gesagt, war es im letzten Rennen so gut wie lange nicht. Das Bike hat viele Dinge gut gemacht, aber nun müssen wir an der Leistungsabgabe arbeiten, denn nach vier Runden scheint es den Hinterreifen zu zerstören und von da an gehen wir rückwärts. Wir müssen uns das genau anschauen und es verbessern. Denn wenn der Hinterreifen nach vier Runden fertig ist, dann sind 20 Runden wirklich lang.»

Das neunte Rennwochenende in Portimao war der letzte Event der Superbike-WM 2022 in Europa. Es kommen noch die Rennen in Argentinien, Indonesien und Australien, die für das Bonovo-Team sämtlich Neuland sind. Baz (102 Punkte) und Laverty (27) liegen in der Gesamtwertung auf den Positionen 12 und 17.