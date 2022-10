San Juan, FP1: Toprak Razgatlioglu gibt den Ton an

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) dominierte das FP1 auf dem Circuito San Juan Villicum von der ersten Runde an. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) begann den Freitag als 15.

Toprak Razgatlioglu startete das erste freie Training in Argentinien wie ein Wirbelwind und fuhr nach zwei fliegenden Runden um 0,718 sec schneller als der Zweitplatzierte.



Mit 1:38,009 min war der Türke nach nur vier Runden schon auf einem erstaunlich hohen Niveau.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde drehte Scott Redding (Ducati) 2021 in 1:37,345 min im Sprintrennen. Die schnellste Runde jemals wurde nicht in der Superpole gefahren, sondern im Vorjahr im FP3 von Razgatlioglu in 1:37,239 min.

Nach zwei Dritteln der 45-minütigen Session steigerte sich Toprak auf 1:37,879 min, womit er über eine halbe Sekunde vor Jonathan Rea (Kawasaki) auf Platz 2 lag.



WM-Leader Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam übernahm sieben Minuten vor Ende den dritten Rang.

Razgatlioglu steigerte sich noch bis auf 1:37,540 min, womit der Mann mit der Nummer 1 um 0,322 sec vor dem zweitplatzierten Rea blieb.



Dritter wurde Topraks Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli, Vierter Bautista und Fünfter Ducati-Privatier Axel Bassani.



Iker Lecuona brachte die beste Honda auf Platz 6, Scott Redding die schnellste BMW auf Rang 8.

Der Deutsche Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati fuhr zum ersten Mal mit dem Superbike auf der argentinischen Rennstrecke und wurde 15.



Wie immer in den drei freien Trainings gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Fahrer vom harten Hinterreifen SC0 über den weichen SCX bis hin zum Qualifyer SCQ alles einsetzen dürfen und die Teams verschiedene Strategien verfolgen.

Die Yamaha-Teams Motoxracing (Tamburini) und Gil Motor Sport (Ponsson) verzichten auf die drei Übersee-Events in Argentinien, Indonesien und Australien am Saisonende.

Ergebnisse Superbike-WM San Juan/RA, FP1:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:37,511 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,322 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,571

4. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,642

5. Axel Bassani (I), Ducati, +0,932

6. Iker Lecuona (E), Honda, +0,941

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,943

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,036

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,307

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,669

11. Loris Baz (F), BMW, +1,706

12. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,780

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1,843

14. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +1,899

15. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,953

16. Xavier Vierge (E), Honda, +1,988

17. Xavi Fores (E), Ducati, +2,065

18. Tati Mercado (RA), Honda, +2,464

19. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,050

20. Kohta Nozane (J), Yamaha, +3,106

21. Max Scheib (RCH), Honda, +4,269

22. Marco Solorza (RA), Kawasaki, +5,636