Alvaro Bautista (3.): «Dann spielt das Bike verrückt»

Als Dritter am Freitag verlor Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista fast eine halbe Sekunde auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu. «Es ist sehr schwierig, in San Juan präzise zu fahren», sagt der Spanier.

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu nutzte FP1 am Freitag, um auf Geschwindigkeit zu kommen und fuhr die schnellste Zeit des Tages – 0,196 sec vor Jonathan Rea (Kawasaki). Im FP2 konzentrierte sich der Türke auf einen Long-run und zeigte ebenfalls eine erstaunliche Pace.



Ducati-Star Alvaro Bautista landete in der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings auf Rang 3, der Spanier verlor aber fast eine halbe Sekunde auf Toprak.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in San Juan © Gold & Goose Eine Minute des Schweigens für Victor Steeman © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Javier Fores © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes Zurück Weiter

«Die Strecke war sehr gut, bis jetzt brechen keine Asphaltstücke heraus», schmunzelte Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com und konnte sich eine Anspielung auf frühere Rennen in San Juan nicht verkneifen. «Ich habe zwei Long-runs abgespult, um eine Referenz zu bekommen und den Speed zu finden. Es ist drei Jahre her, dass ich mit der Ducati hier war, deshalb haben wir auch mit der Übersetzung gearbeitet. Hier ist man viel im ersten und zweiten Gang, der sechste Gang war zu lang. Wir haben einiges probiert, aber nichts hat funktioniert. Du versuchst die Übersetzung so hinzubekommen, dass du diese Kurven einen Gang höher fahren kannst. Dafür müssten wir aber so kurz übersetzen, dass das Motorrad verrückt spielt. Diese Strecke ist sehr speziell, vermutlich sind alle in der gleichen Situation. Es ist sehr schwierig, jede Kurve präzise zu fahren. Wir müssen schauen, dass wir den Hinterreifen zum Arbeiten bekommen, besonders im Scheitelpunkt fehlt es mir an Grip. Verschleiß ist hier kein Thema.»

Bautista hat seit vergangenem Wochenende eine Erkältung, «was meine Energie betrifft, ist das aber kein Problem», versicherte der 37-Jährige. «Der lange Flug hat nicht geholfen.»



Für das erste Rennen am Samstag, Start ist um 20 Uhr MEZ, hat der WM-Führende eine klare Strategie: «Wenn ich gewinnen kann, werde ich gewinnen. Ich werde aber nicht mehr Risiko als nötig eingehen. Sobald ich mein Gefühl von Portimao zurückhabe, werde ich auch auf der Bremse stärker sein, diesbezüglich mache ich mir keine Sorgen.»



Die Superbike-Piloten haben vor dem ersten Rennen noch 45 Minuten Zeit, um am Set-up zu arbeiten. Ab 15 Uhr MEZ sind 30 Minuten FP3, um 17.10 Uhr MEZ beginnt die 15-minütige Superpole.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:37,511 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:37,707 + 0,196 sec 3. Alvaro Bautista Ducati 1:37,986 + 0,475 4. Alex Lowes Kawasaki 1:38,068 + 0,557 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,082 + 0,571 6. Axel Bassani Ducati 1:38,443 + 0,932 7. Iker Lecuona Honda 1:38,452 + 0,941 8. Scott Redding BMW 1:38,547 + 1,036 9. Michael vd Mark BMW 1:38,601 + 1,090 10. Loris Baz BMW 1:38,680 + 1,169 11. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,701 + 1,190 12. Michael Rinaldi Ducati 1:38,812 + 1,301 13. Xavi Vierge Honda 1:38,933 + 1,422 14. Eugene Laverty BMW 1:39,096 + 1,585 15. Philipp Öttl Ducati 1:39,405 + 1,894 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,410 + 1,899 17. Xavi Fores Ducati 1:39,431 + 1,920 18. Kohta Nozane Yamaha 1:39,485 + 1,974 19. Leandro Mercado Honda 1:39,829 + 2,318 20. Oliver Konig Kawasaki 1:39,977 + 2,466 21. Maximilian Scheib Honda 1:41,110 + 3,599 22. Marco Solorza Kawasaki 1:42,499 + 4,988