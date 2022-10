Jonathan Rea (2.): Kawasaki noch langsamer als sonst

Obwohl Jonathan Rea beim Meeting der Superbike-WM 2022 in San Juan Villicum im zweiten Training die Bestzeit vorlegte und in der kombinierten Zeitenliste Zweiter ist, ist der Kawasaki-Pilot nicht vollends zufrieden.

Jonathan Rea weiß, dass seine Chancen auf den siebten Superbike-Titel angesichts 82 Punkte Rückstand auf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) äußerst gering sind. Für den Kawasaki-Star ist diese Erkenntnis durchaus ein Vorteil, denn bei den noch ausstehenden Meetings in Argentinien, Indonesien und Australien kann er befreiter auftreten.

Am ersten Trainingstag in San Juan Villicum setzte der 36-Jährige das als Zweiter der kombinierten Zeitenliste ideal um, nur Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war um 0,2 sec schneller. Im heißeren FP2 war der Nordire die Benchmark.

«Es war ein solider Tag», hielt Rea fest. «Das Gripniveau hat uns überrascht, denn man weiß nie, was man auf dieser Strecke vorfindet, weil sie nicht so oft benutzt wird. Wir haben im FP1 durchgehend den gleichen Reifen verwendet, und ich bin am Ende meine schnellste Runde gefahren, was mich positiv stimmt. Es scheint, dass der Reifenverbrauch an diesem Wochenende kein Problem sein wird, selbst bei der Hitze. Am Nachmittag könnten wir ziemlich stark sein. Mein Rhythmus war mit dem SCX-Hinterreifen in Ordnung, und ich denke, dass ich die Wahl des Vorderreifens im Griff habe.»

Der Circuito San Juan Villicum ist eine schnelle Rennstrecke mit einer einen Kilometer langen Gegengeraden, die Start-/Zielgerade ist nur halb so lang.

«Vielleicht liegt es auch an der Höhe hier in Argentinien, aber mein Bike fühlt sich träger an als sonst», grübelte der Kawasaki-Star. «Wir müssen also noch ein paar Dinge ausbügeln, um die Beschleunigung zu maximieren. Also werden wir uns mit der Übersetzung beschäftigen. Zusammen mit dem Team werde ich versuchen, einen Schritt nach vorn zu machen. Ich habe schlaue Leute in der Garage, und ich bin sicher, dass sie etwas ausbrüten werden. Für Samstag sind etwas niedrigere Temperaturen als am Sonntag vorhergesagt.»

Zur Info: Die Rennstrecke in San Juan liegt in der Nähe der Anden auf 650 Metern über dem Meeresspiegel.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:37,511 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:37,707 + 0,196 sec 3. Alvaro Bautista Ducati 1:37,986 + 0,475 4. Alex Lowes Kawasaki 1:38,068 + 0,557 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,082 + 0,571 6. Axel Bassani Ducati 1:38,443 + 0,932 7. Iker Lecuona Honda 1:38,452 + 0,941 8. Scott Redding BMW 1:38,547 + 1,036 9. Michael vd Mark BMW 1:38,601 + 1,090 10. Loris Baz BMW 1:38,680 + 1,169 11. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,701 + 1,190 12. Michael Rinaldi Ducati 1:38,812 + 1,301 13. Xavi Vierge Honda 1:38,933 + 1,422 14. Eugene Laverty BMW 1:39,096 + 1,585 15. Philipp Öttl Ducati 1:39,405 + 1,894 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,410 + 1,899 17. Xavi Fores Ducati 1:39,431 + 1,920 18. Kohta Nozane Yamaha 1:39,485 + 1,974 19. Leandro Mercado Honda 1:39,829 + 2,318 20. Oliver Konig Kawasaki 1:39,977 + 2,466 21. Maximilian Scheib Honda 1:41,110 + 3,599 22. Marco Solorza Kawasaki 1:42,499 + 4,988