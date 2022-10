Toprak Razgatlioglu (1.) stöhnt – zu heiß in San Juan

Mit einer überragenden Rundenzeit im FP1 war Toprak Razgatlioglu am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in San Juan die Referenz. Der Yamaha-Star klagte nur über die Hitze in Argentinien.

Mit seiner schnellsten Runde in 1:37,511 min dominierte Toprak Razgatlioglu das erste Training am Freitagvormittag in San Juan. Der Yamaha-Star war 0,3 sec schneller als Jonathan Rea (Kawasaki) auf Platz 2. Diese Zeit reichte, um am heißeren Nachmittag die Führung in der kombinierten Zeitenliste zu behaupten. Im FP2 selbst belegte der Weltmeister mit 0,071 sec Rückstand auf Rea den zweiten Platz.

Es ist offensichtlich, dass die argentinische Rennstrecke Razgatlioglu liegt.



«Ich liebe es hier in Argentinien, ich liebe diese Strecke und es machte am Freitag Spaß – das einzige Problem war die Hitze», stöhnte Toprak. «Am Samstag soll es etwas kühler sein, aber am Sonntag wird es wieder heiß. Ich liebe die Fans hier, viele Fans skandieren El Turco! Ich werde mein Bestes geben, um für sie zu gewinnen.»

Den Spitznamen ‹El Turco›, der übersetzt schlicht ‹der Türke› bedeutet, gaben ihm die argentinischen Fans schon vor ein paar Jahren. Razgatlioglu gefiel das und ließ den Schriftzug auf seiner Lederkombi anbringen.

«Wir hatten einen guten Start, die Position war mir aber nicht wirklich wichtig. Wir sehen, was die anderen Fahrer machen und in welchen Sektoren sie stark sind, aber wir konzentrieren uns nur auf unsere Vorbereitung – ich fühle mich bereit für das erste Rennen», sagte der Yamaha-Star weiter. «Der Grip war nicht so gut, aber viel besser als letztes Jahr. Bautista fährt ebenfalls starke Zeiten, Johnny auch und dazu Locatelli und Bassani. Die Rennen sind aber immer eine andere Geschichte und es wird darauf ankommen, den Hinterreifen über die Distanz zu bringen. Die Hitze wird uns Fahrern zu schaffen machen. Mit dem SCX hatte ich Chattering, obwohl ich nicht einmal richtig gepusht habe. Dann haben wir den SC0 verwendet und das Chattering war verschwunden. 1:37,7 min sind schon eine ordentliche Rundenzeit, wenn man es darauf anlegt, wird man mit dem harten Rennreifen auch eine 1:37,4 min schaffen. Ich denke nicht über die Meisterschaft nach, ich konzentriere mich nur auf das Rennen.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:37,511 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:37,707 + 0,196 sec 3. Alvaro Bautista Ducati 1:37,986 + 0,475 4. Alex Lowes Kawasaki 1:38,068 + 0,557 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,082 + 0,571 6. Axel Bassani Ducati 1:38,443 + 0,932 7. Iker Lecuona Honda 1:38,452 + 0,941 8. Scott Redding BMW 1:38,547 + 1,036 9. Michael vd Mark BMW 1:38,601 + 1,090 10. Loris Baz BMW 1:38,680 + 1,169 11. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,701 + 1,190 12. Michael Rinaldi Ducati 1:38,812 + 1,301 13. Xavi Vierge Honda 1:38,933 + 1,422 14. Eugene Laverty BMW 1:39,096 + 1,585 15. Philipp Öttl Ducati 1:39,405 + 1,894 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,410 + 1,899 17. Xavi Fores Ducati 1:39,431 + 1,920 18. Kohta Nozane Yamaha 1:39,485 + 1,974 19. Leandro Mercado Honda 1:39,829 + 2,318 20. Oliver Konig Kawasaki 1:39,977 + 2,466 21. Maximilian Scheib Honda 1:41,110 + 3,599 22. Marco Solorza Kawasaki 1:42,499 + 4,988