San Juan, Lauf 1: Toprak stürzte, Bautista dominierte

Ein früher Sturz von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nahm ein wenig die Spannung aus dem ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in San Juan. Den Sieg heimste ein überragender Álvaro Bautista (Ducati) ein.

Die erste Startreihe bestand aus den dominierenden Top-3. Von der Pole startete Toprak Razgatlioglu (Yamaha), daneben Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati). In Reihe 2 überraschte Honda-Ass Iker Lecuona sowie die BMW-Piloten Scott Redding und Loris Baz. Philipp Öttl musste wegen einer Strafversetzung von Startplatz 20 ins Rennen gehen.

Bei Rennstart um 15 Uhr Ortszeit schien die Sonne von einem wolkenfreien Himmel. Die Asphalttemperatur betrug 50 Grad Celsius, die Lufttemperatur lediglich 20 Grad Celsius. Die Reifen über die Distanz zu bringen, war der Schlüssel zum Erfolg.

Überhaupt nicht erfolgreich verlief das Rennen für den Weltmeister, der in der ersten Runde im Kampf um die Führung mit Bautista stürzte und dem Feld hinterherhetzte. Am Ende kreuzte Razgatlioglu auf der 15. Position die Ziellinie.

An der Spitze führte bis Runde 8 Privatier Axel Bassani das Rennen an. Dann übernahm Bautista das Kommando und profitierte davon, dass sich Rea rundenlang am Ducati-Privatier die Zähne ausbiss. Erst zwei Runden vor dem Ende setzte sich der Rekordweltmeister auf Platz 2 durch – zeitweise über sechs Sekunden hinter Bautista, der in der letzten Runde bummelte.

In diesem Rennen hat sich Motocorsa-Pilot Axel Bassani als Dritter viel Respekt erarbeitet!

Ein starkes Rennen fuhr Iker Lecuona, der nach einem Start für einige Runden an der Spitze mitmischte und später ein einsames Rennen auf der vierten Position 4 fuhr. Als der Spanier unter Druck von Michael Rinaldi geriet, zog er das Tempo an und distanzierte den Ducati-Piloten.

Die beste BMW brachte Scott Redding mit 18 sec Rückstand auf der siebten Position ins Ziel.

Philipp Öttl fuhr im Rennen über 21 Runden zeitweise auf der 13. Position, doch in den letzten Runden kämpfte der Bayer zusehends mit seiner Ducati und landete auf Platz 17 außerhalb der Punkteränge.

Überschattet wurde der erste Lauf von einem schweren Sturz von Lokalmatador Leandro Mercado. Der Honda-Pilot flog offenbar per Highsider von seinem Motorrad und wurde zur Untersuchung ins Medical-Center transportiert.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea, Lecuona und Bautista in die erste Kurve. Redding auf Platz 6, Öttl auf 18. Auf der Gegengerade prescht Bautista an allen vorbei – Razgatlioglu versucht in der nächsten Kurve zu kontern, und stürzt.

Runde 1: Rea führt vor Bassani, Lecuona und Bautista. Razgatlioglu mit 24 sec Rückstand Letzter.

Runde 2: Bassani schnappt sich mit schnellster Rennrunde in 1:37,731 min die Führung. Öttl auf 17.

Runde 3: Bassani 0,4 sec vor Rea, Lecuona und Bautista. Redding auf Platz 6.

Runde 4: Bautista vorbei an Lecuona auf Platz 3. Die Top-4 bereits 2,4 sec vor Rinaldi, Redding und Baz. Öttl in den Punkten.

Runde 5: Lecuona (4.) muss abreißen lassen. Öttl im Positionskampf mit Laverty um Platz 13.

Runde 6: Rea am Hinterrad von Bassani (1.), doch auf einer Geraden verliert der Kawasaki-Pilot Platz 2 an Bautista.

Runde 7: Bassani, Bautista und Rea innerhalb 0,5 sec. Lecuona (4.) droht von Rinaldi (5.) eingeholt zu werden.

Runde 8: Bautista neuer Führender, auch Rea presst sich an Bassani vorbei. Öttl auf 13.

Runde 9: Bassani hat sich Platz 2 zurückgeholt, das ermöglicht Bautista ein Polster von 1,3 sec. Böser Sturz Mercado – der Lokalmatador kniet neben der Piste.

Runde 10: Bautista 1,7 sec vor Bassani und Rea. Rinaldi (4.) eine Sekunde hinter Lecuona (5.).

Runde 11: Bautista eine Sekunde schneller als der Rest, Rea kurzzeitig vorbei an Bassani, aber der junge Italiener kontert erfolgreich.

Runde 12: Bassani und Rea schon 2 sec hinter Bautista. Lecuona (4.) hat sich gefangen und liegt 1,5 sec vor Rinaldi. Lowes, Redding und Vierge kämpfen um Platz 6.

Runde 13: Bassani löst sich von Rea.

Runde 14: Schnellste Rennrunde Bautista in 1:37,536 min – 3,9 sec vor Bassani und Rea.

Runde 15: Rea findet keinen Weg an Bassani vorbei. Fores, Öttl und Gerloff kämpfen um Platz 14. Razgatlioglu (18.) fehlen 11 sec auf die Punkte.

Runde 16: Wieder schnellste Rennrunde Bautista in 1:37,389 min. Redding, Vierge und Locatelli kämpfen um Platz 7.

Runde 17: Bautista fährt weiterhin unter 1:38 min, während Rea weiter hinter Bassani feststeckt – aber der Italiener bummelt nicht, sondern fährt 1:38,0 min.

Runde 18: Bautista führt um 6 sec. Öttl vor Baz und Nozane auf Platz 15.

Runde 19: Rea ist vorbei an Bassani!

Runde 20: Bassani gibt sich mit Platz 3 zufrieden.

Letzte Runde: Bautista siegt vor Rea und Bassani. Razgatlioglu. Öttl als 17. nicht in den Punkten.

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda