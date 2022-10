Johnny Reas Runde war perfekt – die von Toprak besser

In letzter Sekunde des Qualifyings auf dem Circuito San Juan Villicum eroberte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu seine siebte Pole-Position in der Superbike-WM. Was die Top-3 dazu sagen.

Es waren wieder einmal die drei Superbike-Giganten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati), die in der Superpole in San Juan die Startplätze in der ersten Reihe unter sich ausmachten.

Polesetter Razgatlioglu fuhr in 1:36,216 min über eine Sekunde schneller als der bisherige Streckenrekord. «Ich fuhr meine Zeit in der zweiten Runde mit diesem Reifen», erzählte der Weltmeister. «Das hatte ich nicht erwartet, weil der Reifen auf der linken Seite zu stark durchdrehte. Wir sind stark in das Wochenende gestartet, aber was wichtig ist, sind die Rennen – ich werde erneut um Platz 1 kämpfen.»

Rea als Zweiter verlor 0,233 sec und ist dennoch sehr zufrieden. «Ich hatte eine großartige Runde und kann Toprak nur gratulieren», meinte der Nordire, der seit einem Jahr bei jedem Event in der ersten Startreihe steht. «Ich machte alles perfekt, wir haben für die Superpole eine kleine Änderung vorgenommen und ich habe jetzt mehr Traktion. Wenn die Temperaturen weiter steigen, sollte das zu unserem Vorteil sein.»

Der drittplatzierte Bautista (+0,455 sec) qualifizierte sich zum ersten Mal seit seiner Pole in Misano Mitte Juni für die erste Startreihe. «Das ist wirklich lange her und sehr wichtig», hielt der WM-Führende fest. «Am Freitag hatte ich nicht das beste Gefühl für das Motorrad, nach einigen Änderungen fühlt es sich jetzt deutlich besser an. Meine Pace ist stark, mit dem weichen Qualifyer war es aber schwieriger, weil sich das Bike nervöser verhielt.»

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Superpole Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:36,216 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:36,449 + 0,233 sec 3. Alvaro Bautista Ducati 1:36,671 + 0,455 4. Iker Lecuona Honda 1:36,953 + 0,737 5. Scott Redding BMW 1:36,974 + 0,758 6. Loris Baz BMW 1:37,027 + 0,811 7. Axel Bassani Ducati 1:37,031 + 0,815 8. Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:37,066 + 0,850 9. Alex Lowes Kawasaki 1:37,122 + 0,906 10. Xavi Vierge Honda 1:37,159 + 0,943 11. Andrea Locatelli Yamaha 1:37,347 + 1,131 12. Garrett Gerloff Yamaha 1:37,399 + 1,183 13. Lucas Mahias Kawasaki 1:37,634 + 1,418 14. Michael vd Mark BMW 1:37,770 + 1,554 15. Xavi Fores Ducati 1:37,908 + 1,692 16. Kohta Nozane Yamaha 1:38,108 + 1,892 17. Philipp Öttl * Ducati 1:38,149 + 1,933 18. Eugene Laverty BMW 1:38,153 + 1,937 19. Leandro Mercado Honda 1:38,184 + 1,968 20. Oliver Konig Kawasaki 1:38,683 + 2,467 21. Maximilian Scheib Honda 1:39,225 + 3,009 22. Marco Solorza Kawasaki 1:40,750 + 4,534

* Nach Strafe auf Startplatz 20