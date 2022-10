Drama für Toprak Razgatlioglu: Kapitaler Fahrfehler

Beim verzweifelten Versuch, Alvaro Bautista im ersten Rennen der Superbike-WM in San Juan nicht entkommen zu lassen, leistete sich Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu einen sehr seltenen Fahrfehler – mit großen Folgen.

Mit der Fabelzeit 1:36,216 min hatte Toprak Razgatlioglu im Autodromo Villicum seine siebte Pole-Position erobert und war dabei über eine Sekunde unter seinem eigenen Streckenrekord geblieben.



Im ersten Lauf führte der Weltmeister vom Start weg eine halbe Runde lang bis zur fast einen Kilometer langen Gegengerade – dann schoss Ducati-Aushängeschild Alvaro Bautista an ihm vorbei. Toprak konterte sofort, bog aber viel zu schnell in die folgenden 180-Grad-Linkskurve ein. Ihm rutschte das Vorderrad weg und beinahe hätte er Bautista dabei mit abgeräumt.

Razgatlioglu konnte seine R1 im Kiesbett zwar wieder aufklauben, weiterfahren und erstaunlicherweise sogar noch einen WM-Punkt retten. Doch Bautista feierte in überragender Manier seinen 13. Saisonsieg und gewann über 5 sec vor Jonathan Rea (Kawasaki) und Axel Bassani (Motocorsa Ducati). In der Gesamtwertung liegt der Spanier jetzt 80 Punkte vor Razgatlioglu und 87 vor Rea – 161 Zähler sind noch zu holen.

«Ein großer Fehler von mir», meinte Toprak zerknirscht. «Aber nach zwei Jahren ist es wohl normal, dass mir in einem Rennen mal ein Fehler unterläuft. Ich bin sehr wütend deswegen, weil er in der ersten Runde passierte. Ich wollte Bautista sofort kontern, weil er auf der Geraden einen großen Vorteil hat. Mein Rennen war sehr schnell vorbei, aber ich werde versuchen zurückzuschlagen. Ein Punkt ist besser als nichts, aber normal geht es für mich um mehr. Das war kein guter Tag. Nach dem Sturz versuchte ich mein Motorrad wieder herzurichten. Ein Lenkerstummel war gegen den Rahmen gedrückt und das Windschild gebrochen, so zu fahren war nicht einfach. Ich konnte das Motorrad in den Kurven nicht spüren.»



«Wir wussten, dass Bautista dieses Wochenende sehr stark sein würde, ebenso in Australien», ergänzte der 26-Jährige. «In Indonesien hat er vielleicht keinen so großen Vorteil. Ich werde am Sonntag erneut versuchen zu gewinnen, was mit der langen Geraden nicht einfach wird.»

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda