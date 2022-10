Wegen Toprak: Bautista-Sieg hing am seidenen Faden

Der erste Superbike-Lauf in San Juan Villicum wurde von WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) gewonnen. Was die Top-3 zum hochkarätigen Rennen sagen, in dem Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fast eine Katastrophe verursachte.

Das erste Rennen der Superbike-WM 2022 in San Juan war eine Gala-Vorstellung von Álvaro Bautista, der den Sieg in überragender Manier gewann. Aber der Ducati-Pilot hatte in der ersten Runde eine Schrecksekunde, als Toprak Razgatlioglu (Yamaha) neben ihm stürzte.

«Ich hatte unheimliches Glück», sagte der Ducati-Pilot. «Als Toprak stürzte, hat er mich nur knapp verfehlt. Danach benötigte eine Weile, um mich wegen der Situation in der ersten Runde wieder zu fangen. Es war sehr riskant von ihm, so früh im Rennen eine solche Aktion durchzuführen. Danach konzentrierte ich mich und beschäftigte mich nicht damit, dass er gestürzt war. Ich fokussierte mich auf mich selbst, um in meinen Rhythmus zu kommen. Nach zwei Runden fühlte ich mich besser und pushte etwas mehr. Als ich spürte, dass meine Pace etwas besser als die der anderen war, übernahm ich in Führung und gab alles.»

Einmal mehr geschlagen wurde Jonathan Rea. Der Kawasaki-Star setzte sich erst in der Schlussphase des Rennens gegen den starken Ducati-Privatier Axel Bassani auf Platz 2 durch.

«Mit diesem zweiten Platz bin ich absolut glücklich, weil mein Team unermüdlich daran gearbeitet hat, alle Puzzleteile an die richtige Stelle zu bringen», versicherte der Nordire. «Meine Jungs haben mir ein ausgezeichnetes Bike zur Verfügung gestellt. Als Álvaro die Führung übernahm, lag ich hinter Bassani und hatte einen kleinen Fehler. Er war so schnell, ich konnte Álvaro nicht folgen. Danach gab ich alles, um an Bassani vorbeizukommen. Er war aber in ein paar Bereichen der Strecke zu stark und ich musste warten, bis meine Zeit gekommen war. Als ich es geschafft hatte, war Álvaro auf und davon.»

Auch wenn er am Ende gegen Rea den Kürzeren zog, hat sich der junge Axel Bassani im ersten Lauf viel Respekt erarbeitet. Der Motocorsa-Pilot hielt den sechsfachen Weltmeister zehn Runden lang in Schach!

«Ein gutes Rennen. Ich gab alles, um an Álvaro dranzubleiben, aber das war unmöglich. Danach hatte ich ein wirklich großartiges Duell mit Johnny – ich werde es am Sonntag erneut versuchen, ihn zu besiegen», grinste der 23-Jährige. «Ich fühle mich hier konkurrenzfähig.»

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda