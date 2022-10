Alvaro Bautista: Honda-Qualen stählten ihn für Ducati

«In den beiden Jahren mit Honda habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als in meiner restlichen Karriere zusammen», nennt Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) den Hauptgrund für seine Stärke in dieser Saison.

Wer argumentiert, Alvaro Bautista würde nur gewinnen, weil seine Ducati Panigale V4R so gut beschleunigt, der vergisst, dass eine Rennstrecke aus mehr als einer oder zwei Geraden besteht.



In der Superpole in San Juan qualifizierte sich Bautista für den dritten Startplatz, die Markenkollegen Axel Bassani und Michael Rinaldi wurden Siebter und Achter.



Das erste Rennen am Samstag gewann Bautista 5,141 sec vor Jonathan Rea (Kawasaki), der alle Hände damit zu tun hatte, sich gegen Bassani durchzusetzen, der starker Dritter wurde. Rinaldi als Fünfter rundete das hervorragende Ergebnis für den Hersteller aus Italien ab.

Dabei gilt das Autodromo Villicum am Fuße der Anden nicht unbedingt als Paradestrecke von Ducati. Zwar können die Fahrer auf den beiden Geraden ihre Vorteile ausspielen, im restlichen Teil der Strecke mit Kurven, die im ersten oder zweiten Gang gefahren werden, tun sich Yamaha und Kawasaki aber eindeutig leichter.

«Wir können schon die ganze Saison sehen, dass die Kombination aus dem Motorrad und mir gut funktioniert», erzählte Bautista SPEEDWEEK.com. «Natürlich gibt es Strecken, die eher dem Motorrad oder eher mir liegen. Aber am Ende passt die Kombination. Es passt auch gut mit den Reifen und der Elektronik. Ich genieße das Rennen fahren momentan sehr und habe ein sehr gutes Gefühl auf dem Motorrad. Deswegen denke ich jeweils nur an die nächste Session und nicht an den Titelkampf. Würde ich mehr an die Zukunft denken, würde ich den Druck spüren und könnte meine Arbeit nicht mehr genießen. Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Das Ergebnis einer Meisterschaft ist die Summe der Arbeit – dafür muss man arbeiten und sich auf die Gegenwart fokussieren.»

Bautista wurde 2006 Champion in der 125er-Klasse; 2008 bei den 250ern und 2019 bei den Superbikes unterlag er im Titelkampf und wurde Vizeweltmeister.

In dieser langen Zeit hat er viel gelernt, aus Siegen wie Niederlagen. «Heute verfüge ich über viel Erfahrung», unterstreicht der bald 38-Jährige. «In den vergangenen zwei Jahren bei Honda habe ich fast so viel gelernt wie in meiner gesamten restlichen Karriere zusammen. Damals hatte ich das Gefühl, als würde ich in jeder Kurve stürzen. Die Kombination aus dem Motorrad und mir funktionierte nicht sehr gut. Jetzt geht mir alles leicht von der Hand, ich kann ständig das Maximum herausholen und alles ist gut. Alles geschieht aus einem Grund. Vielleicht musste ich die zwei Jahre durchmachen, damit ich jetzt dort sein kann, wo ich bin. So oder so, du musst immer in der Gegenwart dein Bestes geben. Ich kann nicht in die Vergangenheit reisen und dort Dinge ändern.»

Vor den beiden Rennen in Argentinien am Sonntag, diese beginnen um 17 und 20 Uhr MEZ, hat Bautista 80 Punkte Vorsprung auf Razgatlioglu und 87 auf Rea. «Mit einem großen Vorsprung lebt es sich einfacher als mit zwei Punkten», grinste Bautista. «Wenn du nur zwei Punkte vorne bist, musst du sehr schnell fahren und darfst keine Fehler machen. Jetzt kann ich einfach nur schnell fahren und muss nicht so sehr pushen. Mit Entspannung hat das aber nichts zu tun.»

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda