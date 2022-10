Razgatlioglu verliert 0,5 sec auf Gerade: Also Risiko

Weil Toprak Razgatlioglu mit seiner Yamaha gegen Alvaro Bautistas Ducati auf der langen Geraden in Argentinien keine Chance hat, muss der Superbike-Weltmeister die Zeit woanders aufholen.

Toprak Razgatlioglus Sturz in der ersten Runde des ersten Rennens am Samstag im Autodrom Villicum war eine Verzweiflungstat. Der Weltmeister wusste, dass es gegen Alvaro Bautista extrem schwer werden würde, wenn der Spanier erst einmal in Führung ist. Also konterte er sofort, als der Ducati-Star auf der langen Gegengerade an ihm vorbeigeprescht war und übertrieb es – das Vorderrad rutschte weg. Der 26-Jährige konnte zwar weiterfahren, kam aber als 15. ins Ziel.

© Gold & Goose Willkommen zurück in San Juan, Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani, Álvaro Bautista & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl & Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Álvaro Bautista & Axel Bassani Zurück Weiter

«Ich weiß nicht, ob ich mit Alvaro hätte mithalten können, aber ich hätte sicher um einen Podestplatz gekämpft», erzählte Toprak beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Alvaro ist hier sehr stark, auf der langen Gerade nimmt er mir jede Runde 0,4 bis 0,5 sec ab. Aber ich werde es heute erneut versuchen, ich brauche die Podestplätze. Ich habe das erste Rennen schon abgehakt und vergessen und konzentriere mich jetzt auf das Superpole-Race.»

Während Bautista seine besten Überholmöglichkeiten am Ende der beiden Geraden hat und das erste Rennen souverän gewann, muss sich Razgatlioglu andere Plätze ausgucken. «Alvaro bremst im kurvigen Teil der Strecke inzwischen recht hart, also versuche ich das noch mehr», erklärte der 28-fache Laufsieger. «Ich fahre jetzt auch spitzere Linien. Alvaro hat einen großen Vorteil, deshalb werde ich versuchen wegzufahren. Ich bin ständig am Limit. Weil die Ducati auf der Geraden so schnell ist, muss ich in jeder anderen Kurve maximal pushen. Ducati war schon die vergangenen zwei Jahre auf der Geraden stark, jeder weiß das. Also muss ich meine gesamte Planung darauf ausrichten und mir überlegen, in welchen Kurven ich überholen kann. Hinzu kommt, dass Ducati hier mit dem weichen SCX-Hinterreifen fahren kann. Mit der Yamaha geht das nicht, wir müssen den härteren SC0 nehmen.»

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda