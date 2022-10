Loris Baz (BMW) wütend: Stinkefinger für Axel Bassani

Mit Platz 6 im Qualifying zeigte Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action BMW eine starke Leistung. Weshalb er bei den drei Superbike-Rennen in San Juan trotzdem nur einen WM-Punkt holte.

Stürze in beiden Hauptrennen und Platz 9 im Sprintrennen: Ein mickriger WM-Punkt ist nicht, was sich Loris Baz in Argentinien nach seinem guten sechsten Platz im Qualifying ausgerechnet hatte.

«Ich hatte überhaupt kein Gefühl für die Front und habe oft einen Sturz gerade noch verhindert», beschrieb Baz sein erstes Rennen am Samstag. «Am Ende bin ich doch gestürzt, habe das Bike wieder aufgehoben und bin weitergefahren. Leider bin ich außerhalb der Punkte angekommen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in San Juan © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Redding, Gerloff, Öttl © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Lowes und Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Redding und Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Von Platz 6 aus gestartet, verbuchte der Franzose im Superpole-Race am Sonntagvormittag zum zehnten Mal in dieser Saison einen neunten Rang.

Im zweiten Hauptrennen startete Baz demnach aus der dritten Reihe und machte in der ersten Runde zwei Positionen gut. Loris wurde jedoch in der zweiten Runde von Axel Bassani (Motocorsa Ducati) von der Strecke gedrängt und stürzte. Noch im Fall reckte er den rechten Mittelfinger und zeigte ihn dem Italiener immer noch, als er längst wieder stand.

Die Stewards der FIM sahen darüber hinweg; Bassani entschuldigte sich nach dem Rennen bei Baz und erhielt eine Long-Lap-Strafe für seine Aktion.

«Ich bin natürlich enttäuscht», fasste Baz sein Wochenende zusammen. «Alle BMW-Fahrer hatten zu kämpfen, das war insgesamt nicht die leichteste Strecke für uns. Wir konnten im Superpole-Rennen in den Top-9 landen. Ich hatte einen wirklich, wirklich guten Start ins zweite Rennen und lag in den Top-5. Dann habe ich versucht, ruhig zu fahren und die Reifen zu schonen. Bassani hat mich rausgekegelt, und damit war es vorbei. Ich bin weitergefahren und auf Platz 17 gelandet, habe aber leider keine Punkte bekommen. Nach Argentinien mit der langen Anreise zu kommen und nur einen Punkt aus dem Superpole-Rennen mitzunehmen, ist nicht gerade eine große Belohnung.»

«Wir haben noch immer einige Probleme, für die wir keine endgültigen Lösungen haben», ergänzte Teammanager Michael Galinski. «Auf manchen Strecken sind sie schlimmer und auf anderen weniger schlimm. Aber wir geben nicht auf und sehen zu, dass wir unseren Jungs immer das Bestmögliche hinstellen. Die Pace von Loris war zeitweise sehr gut. Mit seinem Startplatz war er top! Im zweiten Rennen hatte er einen guten Start und konnte sich dort halten, wäre er nicht von Bassani abgeräumt worden. Wenn wir Top-7 oder Top-8 fahren können, ist das momentan unsere Grenze.»

In der Gesamtwertung liegt Baz mit 103 Punkten auf Platz 12.