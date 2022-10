Eugene Laverty (BMW): Nach Desaster folgte Highlight 25.10.2022 - 15:20 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Dass er noch einmal ein Schild mit der Nummer 1 halten würde, war für Eugene Laverty überraschend

Nach seiner Abschiedsfeier in Portimão bestreitet Eugene Laverty in Argentinien, Indonesien und Australien seine letzten Rennen in der Superbike-WM. In San Juan erlebte der Bonovo-BMW-Pilot ein Wechselbad der Gefühle.