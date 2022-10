Scott Redding: Experimente gingen nach hinten los

Für BMW-Werksfahrer Scott Redding ist die Superbike-WM 2022 ein Test für das nächste Jahr. Der Engländer hofft, dann ein siegfähiges Motorrad zu haben – in Argentinien reichte es nur für die Positionen 7, 14 und 9.

Nicht nur die Platzierungen im Autodromo Villicum sind für Scott Redding wenig befriedigend, auch die Rückstände auf Sieger Alvaro Bautista (Ducati) waren in den beiden Hauptrennen mit 18,4 und 21,4 sec ernüchternd.

«Das Qualifying war ganz gut», meinte Redding zu Startplatz 5. «Ich hatte generell bei heißen Bedingungen ein paar kleine Probleme mit dem Bike, am Samstagvormittag war es zum Glück ein bisschen kühler. Im ersten Rennen wurde ich Siebter – das war nicht so schlecht.»

«Im Superpole-Race mussten wir den SC0-Hinterreifen verwenden, der keine Konkurrenz zu allen anderen auf dem SCX war», begründete der Vizeweltmeister von 2020 seinen 14. Platz.

«Für das zweite Rennen haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, sodass ich den X-Reifen nehmen konnte», bemerkte Redding nach Rang 9. «Ich habe mich auf dem Bike recht gut gefühlt, aber wir bekamen ein paar Schwierigkeiten mit der Bremse und ich hatte etwas zu kämpfen. Das Wochenende war generell ein Auf und Ab. Wir haben versucht, ein paar Dinge mit der Abstimmung zu lernen. Aber es hat sich gezeigt, dass es nicht besser war. Also sind wir für das letzte Rennen wieder zu dem zurückgegangen, was wir kennen, und das Gefühl war ein bisschen besser. Es ist schade, denn normalerweise bin ich hier recht schnell – ich konnte das volle Potenzial in den Rennen nicht zeigen.»

Im Vorjahr, damals noch auf einer Ducati V4R fahrend, hat Redding in Argentinien die Plätze 9, 2 und 1 geholt und wurde letztlich WM-Dritter.

Für ihn ist die erste Saison mit BMW wie ein großer Test, er riskiert in den Rennen auch gerne mal etwas mit dem Set-up. «Nächstes Jahr muss es dann ab dem ersten Lauf passen», betont der 29-Jährige.



Dann wird er auch die neue M1000RR zur Verfügung haben.