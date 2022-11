Andrea Locatelli (Yamaha): «Viel Vertrauen gewonnen»

Für Yamaha war es ein guter Tag in Indonesien. Beim ersten Rennen der Superbike-WM in Mandalika gewann Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli (4.) und Garrett Gerloff (7.) sorgten für weitere starke Ränge.

Yamaha-Pilot Andrea Locatelli hat in dieser Superbike-WM-Saison erst einen Podestplatz erzielt, außerdem war er zweimal Vierter. Am Samstag in Mandalika konnte er im ersten Rennen zum dritten Mal Platz 4 absichern und damit in der Gesamtwertung wieder an Alex Lowes (Kawasaki) auf Platz 5 vorbeigehen.

Locatelli, Supersport-Weltmeister 2020, betonte nach dem Rennen, dass das Team auf der 4,3 km langen Strecke einen ordentlichen Fortschritt erzielt hat. «Für mich war der vierte Platz heute ein Befreiungsschlag nach einer schwierigen Zeit. Wir haben viel gearbeitet und konnten am Bike einiges verbessern. Es war wichtig zu verstehen, was wir am Ende wirklich benötigen», so der Italiener.

«Wir haben uns einen starken Startplatz erkämpft und haben das Rennen gut beendet. Ich bin ziemlich glücklich, denn wenn du vorne bist, dann ist es eine ganz andere Geschichte», so der Yamaha-Fahrer. «Ich möchte mich beim Team bedanken, weil wir jedes Wochenende sehr hart arbeiten. Für uns ist es eine sehr gute Strecke, das sieht man an Toprak, der sehr schnell unterwegs ist.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 1. Rennen - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea Zurück Weiter

«Ich habe viel Vertrauen gewonnen und glaube, dass wir am Sonntag um das Podium kämpfen können, wenn wir weiter hart arbeiten», lautete die Kampfansage des 26-Jährigen.

Toprak Razgatlioglu gewann mit der R1 ohne Konkurrenz. Liegt die Strecke in Indonesien dem Bike besonders gut? «Die Yamaha funktioniert hier sehr gut, auch im letzten Jahr waren wir hier schnell. Aber wir haben einige Veränderungen vorgenommen und einen Schritt nach vorne gemacht», erklärte Locatelli. «Auf dieser Strecke ist es schwierig, die Ideallinie ist gut und hat viel Grip, doch wenn du davon abkommst, wird es schwierig.»

Wie geht «Loka» den Rennsonntag an? «Wir müssen in jeder Runde konstant sein, weil das Bike gut ist, kann ich auch jede Runde Druck machen. Wenn wir dann einen guten Rhythmus finden, können wir vorne landen. Hilfreich ist es, wenn man jemanden vor sich hat, damit man auf der Linie bleibt», so der Yamaha-Werksfahrer.

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 4,324 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 11,855 4. Andrea Locatelli Yamaha + 19,954 5. Michael Rinaldi Ducati + 23,992 6. Xavi Vierge Honda + 27,114 7. Garrett Gerloff Yamaha + 27,776 8. Axel Bassani Ducati + 31,015 9. Alex Lowes Kawasaki + 31,363 10. Loris Baz BMW + 39,809 11. Xavi Fores Ducati + 39,895 12. Scott Redding BMW + 56,317 13. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 14. Eugene Laverty BMW > 1 min 15. Kohta Nozane Yamaha > 1 min 16. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael van der Mark BMW out Kyle Smith Kawasaki out Leandro Mercado Honda out Philipp Öttl Ducati