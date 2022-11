Jonathan Rea: «Gegen Toprak hatten wir zu wenig» 13.11.2022 - 09:40 Von Tim Althof

© Gold & Goose Jonathan Rea

Kawasaki-Star Jonathan Rea fuhr am Sonntag im Sprintrennen der Superbike-WM auf Platz 2 und den zweiten Lauf in Mandalika beendete er auf Rang 3. Alvaro Bautista musste er am Ende zum Titel gratulieren.